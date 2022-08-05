Почему отекают ноги летом и что нужно делать: советы врача

Отеки ног летом – обычное дело. Такая проблема может возникать по ряду причин. ТСН.ua рассказывает, как быстро снять отек ног в разных случаях.

Как рассказывает врач Мария Вороненко, существует три основные причины появления отека ног в летний период. Чтобы быстро избавиться от этой проблемы, нужно понимать, как поступать в том или ином случае.

Длительное стояние или сиденье

Если долго сидеть или стоять на одном месте – это может вызвать застой крови и замедление кровообращения. Особенно когда женщина сидит в любимой многими позе – закинув ногу на ногу.

Мария Вороненко рекомендует всем, у кого сидячая работа или нуждающаяся в долгом пребывании на ногах, каждые 2-3 часа делать хотя бы небольшую разминку.

Нарушение водного баланса

В жаркие дни мы потребляем больше воды, чтобы освежиться. Однако его избыток откладывается в организме, особенно в мягких тканях.

Как быстро снять отек ног, если он появился по этой причине? Все очень просто – ограничьте потребление напитков. Важно соблюдать правильный водный баланс – а это 30 мл на 1 кг веса человека. Посчитать, сколько нужно выпивать воды или другой жидкости в день, совсем не сложно.

Частое использование соли

Отек ног также может привести к чрезмерному потреблению соли. Давно известно, что соль удерживает в организме жидкость. Поэтому нарушается водный баланс и появляются неприятные отеки ног. Что делать в данном случае? Врач рекомендует следить за количеством соли, которое вы потребляете. Нормой считается не более 1 чайной ложки в сутки для взрослого человека.