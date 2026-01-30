Почему отключение света не уменьшает платежки за отопление: объяснение "Киевтеплоэнерго"

Коммуналка / © ТСН

Из-за массовых отключений электроэнергии в январе 2026 года жители столицы стали чаще интересоваться, почему суммы в платежках за тепло не уменьшаются пропорционально периодам блекаутов.

В КП «Киевтеплоэнерго» объяснили правила начисления услуг.

В предприятии отметили, что перерывы в энергоснабжении почти не влияют на общий объем потребления тепла зданием из-за технических особенностей инженерных систем. В частности, после возобновления питания дома демонстрируют эффект догона, когда насосы работают интенсивнее, чтобы быстро прогреть остывшую систему до нормативных показателей.

По словам представителей предприятия, через четыре часа без света температура воды в контуре дома падает почти вдвое. Специалисты отмечают, что такие температурные скачки полностью нивелируют ожидаемую экономию, ведь суммарное потребление гигакалорий остается на уровне стабильного режима работы. Кроме того, ключевым фактором начислений в январе остается погода. Среднесуточная температура в этот период составляла –0,3 °С, что непосредственно диктовало объем теплоснабжения.

В предприятии отметили, что для 90% столичных многоэтажек, имеющих приборы учета, начисления производятся по фактически зафиксированным счетчиком гигакалории. В домах без счетчиков стоимость рассчитывается по специальной формуле, учитывающей температуру воздуха и количество часов подачи энергии по данным ДТЭК. При этом тариф на тепло для населения остается неизменным и соответствует уровню прошлого года.

«В Киеве есть около 50 домов с независимой схемой отопления, где начисления базируются на данных оператора системы распределения электроэнергии. Жители таких домов могут самостоятельно инициировать перерасчет, если они считают некорректными. Для этого нужно подать письменное обращение, добавив данные о схеме теплоснабжения дома и справки о количестве часов без света», — сообщили в КП «Киевтеплоэнерго».

Для оформления перерасчета потребители могут обращаться в любое отделение Центра коммунального сервиса или отправить запрос по электронному адресу предприятия. На бумажную почту обращение принимают по адресу: 01001, город Киев, площадь Ивана Франко, дом 5.

Специалисты предприятия советуют также привлекать управляющих домов для предоставления точных данных о периодах отсутствия энергии, чтобы обеспечить корректность будущих платежей.

Что известно о ситуации в Киеве с отоплением

В Киеве коммунальщики работают в усиленном режиме. Только с утра четверга к системе централизованного отопления удалось подключить еще 125 жилых домов.

При продолжительных морозах Троещина может столкнуться с новой критической проблемой — замерзанием систем водоснабжения и канализации.

Ранее мы писали, что Зеленский поручил отменить плату за тепло для оставшихся без отопления украинцев.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко подчеркнул, что повторное подключение домов, оставшихся без тепла после обстрелов, является сложной задачей. Впрочем, по его прогнозу, полностью восстановить отопление могут уже через 2-3 дня.