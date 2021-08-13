Почему паспорта-книжечки отживают свое и какие новые услуги появятся в "Дії": вторая часть интервью с Михаилом Федоровым

Глава Минцифры советует украинцам переходить с бумажных паспортов на ID-карты.

Приложением и порталом "Дія" пользуются более 10 млн украинцев А уже осенью на очередном Diia Summit 3.0 обещают представить новые услуги онлайн, которые станут для них доступными. Поэтому во второй части интервью ТСН.ua с вице-премьер-министром, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым поговорили именно о нововведениях, чего ждать на осенней презентации и будут ли отражать в "Дії" информацию с бумажных паспортов.

Первая часть разговора с Михаилом Федоровым: когда можно будет "сжечь" справки о прописке и как Украина подключать к качественному Интернету.

"Осенью представляем топ-услуги как для бизнеса так и для граждан"

Apple открыла офис в Украине. Вы ранее анонсировали о возможном сотрудничестве — о чем речь?

- Когда в Украине заходят такие компании, как Apple, Amazon, Microsoft, это очень позитивный знак для развития инвест-климата. На это обращают внимание компании разного масштаба по всему миру. Поэтому мы максимально заинтересованы, чтобы они работали в Украине. У нас есть различные направления сотрудничества. Мы уже приняли законопроект об электронных гарантийных чеках — это также определенная помощь Apple. Но главные вопросы, которые мы задаем Apple — "Что мы можем сделать, чтобы вы активно развивались в Украине? Какие еще проблемы мы можем решить, чтобы ваше представительство набирало все большие обороты?"

Нацбанк сейчас занимается разработкой электронной гривны. По словам вашего заместителя, ее могут использовать в том числе и для социальных выплат. Но сейчас трудно представить, чтобы электронными деньгами выплачивали пенсии или субсидии. Насколько мы близки к внедрению е-гривны и насколько реально перевести в этот формат соцвыплаты?

- Точно нужно начинать не с социальных выплат. Нужно протестировать эту технологию, получить потребительский опыт, чтобы понять, как все это работает. Мы изучаем опыт других стран, которые запустили пилоты или пытаются ввести подобные электронные валюты. Использование электронной гривны действительно имеет потенциал программными средствами (смарт-контактами) устанавливать возможные направления и условия использования денежных субсидий, например, ограничить их нецелевое использование. Однако все очень зависит от реализации "технической начинки" цифровой гривны.

Скажу честно: как один из первых пилотов у нас есть на столе вопрос о выплате заработной платы сотрудникам Министерства цифровой трансформации в электронной гривне. Украинцы занимают первое место в мире по адаптивности к виртуальным активам — и эта открытость технологий может быть одним из наших преимуществ в мире. Это также привлекает дополнительные инвестиции в бизнес, в страну.

Министерство цифровой трансформации

На днях в Instagram вы сообщали о подготовке к Diia Summit 3.0. Чего нам ждать?

- Очень много будет новостей! Мы разрабатываем фундаментальные решения, которые затем можно масштабировать в виде различных продуктов. 23 августа вступает в силу законопроект об электронных паспортах. Мы уже сделали все "домашние задания" для того, чтобы они заработали по всей стране. Это первый шаг на пути к paperless. Следующий шаг, над которым мы уже работаем, — запуск сервисов самых популярных услуг, которые используют украинцы.

За три месяца начинает действовать законопроект о paperless, запрещающий чиновникам требовать документы, которые уже есть в реестре. То есть мы подходим к вопросу комплексно. У нас есть цифровые документы, по которым можно идентифицировать лицо, у нас есть наиболее популярные государственные услуги — мы запрещаем требовать лишние ксерокопии и бумажные документы, очень часто просто бессмысленно требуют государственные органы. Все это фундаментально связано с тем, что государственные реестры между собой не взаимодействуют — и этот вопрос мы также решаем.

Если обобщить, на которые релизы ждать осенью?

- Уже ближе к Diia Summit 3.0 будет понимание, что успеем финишировать. Но я могу сказать так: в каждом направлении будет представлена самая популярная услуга в формате онлайн. Это пенсии, субсидии, помощь одиноким матерям, справки, связанные с ЗАГСом, другие социальные услуги. А также ряд услуг в судебной, строительной и таможенной сферах. Это будут топ-услуги как для граждан, так и для бизнеса. И многие из них будут нести значительный антикоррупционный эффект.

"В "Дії"не будет документов с бумажных паспортов. Так мы не уверены, что вы — это именно вы"

А что делать тем, у кого до сих пор паспорта-книжечки? Смогут ли они получить электронный паспорт?

- Мы не будем отражать в "Дії" документы с бумажных паспортов. Потому что тогда мы не уверены, что вы — это именно вы. А это в первую очередь безопасность для граждан. Постепенно все переходят уже на ID-карты. Ты получаешь ID-карту или заграничный паспорт — информация о тебе попадает в демографический реестр. И это открывает множество возможностей для получения государственных услуг. Поэтому я всем очень советую получать ID-карты или загранпаспорта.

Сейчас с загранпаспортом в "Дії", к сожалению, нельзя путешествовать. Работаете в этом направлении?

- Это мы уже говорим о глобализации. Пока у нас даже нет таких планов. Для того, чтобы с загранпаспортом в Действия можно было путешествовать за границу, его должны признать другие страны. А пока у нас есть первоочередные внутренние задачи — и сейчас фокус именно на них. Например, изменение места регистрации, получение субсидии или помощь людям в различных жизненных ситуациях для нас более приоритетны.

Министерство цифровой трансформации

Вернемся к новым услугам в приложении. Недавно Минцифры представило результаты опроса, согласно которым востребованной онлайн-услугой среди украмнцев является оплата коммуналки. Планируете заводить ее в "Дію"?

- Сегодня можно оплачивать коммунальные услуги через различные приложения, платежные системы или кабинеты — это не проблема. Проблема в другом: когда бабушка, например, платит онлайн или помогли родственники подключить автоматическое списание средств за коммуналку, а она получает квитанцию с якобы задолженностью. А у нее нет долга — это просто десинхронизации информации. Для нее же это стресс, она не понимает, что происходит. Мы хотим помочь решить этот вопрос. А платить можно и через банки — вопрос в синхронизации единого компонента ІТ, чтобы люди реально актуальную информацию получали о своем статусе оплаты коммунальных услуг. И это вызов, который мы точно решим.

Кроме того, существует запрос на получение загранпаспорта онлайн, то есть через портал или приложение "Дія". Или над этим работаете?

- Для получения загранпаспорта все равно нужно физически сделать отпечаток пальца и фото. Этот процесс пока будет оффлайн — и это не та проблема, которую нужно решать в первую очередь. Первоначально — это взаимоДія между реестрами, ликвидация сложных услуг, которые являются самыми популярными именно потому, что они сложные. Например, изменение места регистрации — по сути, это одна услуга. Но тебе нужно отдельно обратиться в военкомат, затем получить выписку о прописке, несколько раз прийти в ЦНАП. Одна услуга декомпозируется на четыре — и занимает много времени.

Ранее вы анонсировали новую систему оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. О чем речь?

- Сейчас строится новая система Мультиплекс МХ-7, и в рамках этого проекту будет создана система оповещения. Сегодня этим вопросом занимаются Госспецсвязи и КРРТ (Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения — ред.). Суть системы в том, чтобы при необходимости в режиме реального времени известить всех граждан о чрезвычайных происшествиях в стране. Было решение СНБО — и согласно этому решению для начала строительства выделяется бюджет Министерством финансов. Есть экшн-план, как все быстро сделать в течение полугода после того, как появится финансирование.

Еще о таком наболевшем вопросе: как относитесь вообще к продаже SIM-карт по паспорту?

- Прежде всего необходимо определить, в чем заключается проблема, которую предлагается решить путем продажи SIM-карт по паспорту. Очевидно, что это идентификация пользователей при выдаче кредитов. Одним из возможных решений является проверка финансовыми учреждениями факта недавнего восстановленных номеров — и их системы, анализирующие риски, блокировать транзакции по получению кредитов онлайн. Обучать население цифровой гигиене, запускать больше цифровых сервисов и стимулировать крутыми продуктами использование квалифицированного электронной подписи, получение id-карты.

Если прямо сейчас заставить людей по паспорту покупать SIM-карту, а при этом мошенники по поддельным документам смогут получить к ней доступ, в чем тогда смысл? Нужно больше работать с киберполицией. Например, реальная история, когда мошенники взяли кредит на женщину. Они сломали ее почту, получили копию документов, в одном из банков открыли счет и оформили на нее кредит. Очень много было фейковых информации, якобы для этого использовали "Дія". Но невозможно взять документы любого человека — бумажные или цифровые — и пойти вместо нее взять кредит, если нет сговора между финансовым учреждением и человеком. А тогда все равно, какие это документы. Поэтому я за то, чтобы решать базовые вопросы перед тем, как переходить к каким-то таких инструментов (как покупка SIM-карт по паспорту — ред.).

"Многие компании уже готовы зайти в "Дія City"

О "Дія City". Вы говорили, что есть противоположные позиции с Минфином по налогам для резидентов.

- Мы пришли к согласию. Базовый законопроект уже принят в первом и втором чтении. И подписан президентом. Сейчас готовится ко второму чтению налоговый проект закона как часть экосистемы законопроектив для Дія City.

Как собираетесь привлекать к "Дія City"? Возможно, какой-то флагман уже есть?

- Конечно, есть много компаний, которые готовы уже инкорпорироваться, использовать этот налоговый и правовой режим для развития. Но анонсировать будем уже после второго чтения и запуска проекта. Мы хотим, чтобы наша страна развивалась, хотим, чтобы у нас была стартап-нация. И поэтому создаем для этого условия, лучшую налоговую систему. Делаем так, что правоохранительные органы не смогут просто прийти и забрать все оборудование или остановить работу нормальной честной ІТ-компании. Мы считаем, что успешный опыт компаний, которые станут резидентами, будет лучшим стимулом для всех остальных, чтобы участвовать в режима.

Министерство цифровой трансформации

А если компания регистрируется в "Дія City" как ІТ, но оказывается нечестной и начинает заниматься другим бизнесом? Есть ли предохранители?

- Конечно, мы смоделировали различные ситуации, проработали предохранители. Все анализируется автоматически. То есть определенные критерии, которые должна выполнять компания. Вступление в спецрежим максимально упрощено, а по результатам отчетного периода компания подает аудиторский отчет по определенным критериям, необходимым для резидетства. Самое главное, что эта система построена на правилах саморегуляции. Когда есть много брендов — и они просто не допускают возникновения каких-либо проблем, которые могут дискредитировать эту правовую и налоговую систему, созданную как стимул, одну из лучших в мире. У нас очень сознательное ІТ-сообщество — и мы уверены, что "Дія City" в ближайшие 10 лет откроет вообще новые возможности для развития Украины.

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