Почему пассажиры не могут купить билеты: в "Укрзализныце" озвучили главную причину

Поезд

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В августе " Укрзализныця " зафиксировала рекордную нагрузку на свою систему: спрос на билеты в отдельных направлениях превышает количество доступных мест в 4-5 раз. Пассажиры массово жалуются, что даже в первые минуты после открытия продаж не могут приобрести билеты.

Об этом сообщили в компании.

Ситуация вызывает возмущение, однако подчеркивают: главная причина — нехватка исправных вагонов. В течение года темпы выведения подвижного состава из эксплуатации значительно превышают скорость обновления.

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На маршрутах дальнего сообщения сейчас курсирует 1488 вагонов. За год «Укрзализныця» потеряла три вагона из-за боевых действий, еще шесть списали из-за полного износа, а 95 — находятся на грани, когда их можно эксплуатировать только после капитального ремонта.

Несмотря на это, компании удается перевозить все больше людей благодаря более эффективному управлению имеющимися ресурсами. Приоритетом на ближайший период называют увеличение количества мест в поездах. Это требует стабильного финансирования, которое позволит закупить новые вагоны, модернизировать исчерпывающие ресурс, а также развивать сеть скоростных поездов.

Напомним, в августе « Укрзализныця » запускает дополнительные поезда в туристический поселок Ворохта в Ивано-Франковской области, которые будут отправляться из Львова.

Новые поезда предназначены для того, чтобы «все желающие успели этим летом подышать свежим горным воздухом, полюбоваться лесами и горами».

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В составе поезда — вагоны плацкарт, купе и СВ с сидячими местами (без продажи постельного белья).