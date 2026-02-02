Почему Patriot тяжело сбивать "Искандеры": Игнат назвал главную проблему

Юрий Игнат

Украина неоднократно сталкивалась с ситуациями, когда для отражения российских атак не хватало зенитных ракет. Чтобы защитить как можно большую территорию, военным приходится распылять боекомплект между установками.

Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат. Кроме того, он объяснил, почему Patriot трудно сбивать «Искандеры» и рассказал о беспрецедентном перехвате ранее не сбивавших ракет Х-22.

Режим экономии: NASAMS работают не в полную мощность

По словам Игната, из-за серьезного дефицита средств поражения ПВО вынуждена идти на рискованные шаги по рассредоточению ракет.

«Не открою тайну: например, стоит комплекс NASAMS, а в пусковой вместо шести только две ракеты. Потому что их приходилось максимально рассредоточить для других комплексов, чтобы охватить большую территорию защиты», — отметил полковник.

Почему Patriot тяжело «поймать» баллистику?

Игнат также подробно объяснил специфику работы системы Patriot по баллистическим целям типа «Искандер-М». Главная проблема — маневренность российских ракет на финальном участке полета.

Радиус действия: по баллистике Patriot работает только в пределах 25 км (по самолетам — до 150 км).

Сложность вычислений: система автоматически определяет точку «встречи», но «Искандер-М» опускается почти вертикально и совершает колебания.

Технический вызов: такие маневры мешают системе точно вычислить точку восхождения в считанные секунды. Эту проблему Украина озвучила партнерам еще больше года назад для дальнейшего усовершенствования ПВО.

Прорыв в сбитии ракет Х-22

Несмотря на сложности, украинские зенитчики демонстрируют уникальные результаты. Юрий Игнат привел пример недавней атаки на Киев, когда враг выпустил 12 ракет Х-22/Х-32 (с боевой частью около тонны каждая).

Статистика впечатляет:

Сбиты во время последней атаки: 9 из 12 ракет .

За весь предыдущий период войны: из более чем 400 запущенных ракет Х-22 было перехвачено только 3 единицы.

Такой успех полковник назвал беспрецедентным случаем, свидетельствующим о мастерстве воинов, овладевших западными технологиями. Также он добавил, что РФ часто использует старые ракеты С-300 в паре с «Искандерами», чтобы истощать украинский запас дорогостоящих зенитных ракет.

Напомним, отбить последний обстрел стоило Украине десятки миллионов евро.