Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
118
Время на прочтение
1 мин

Почему перед сном лучше ограничить использование гаджетов: объяснение врача-психиатра

Просмотр кино или обзор ленты в соцсети перед засыпанием могут негативно отразиться на здоровье. Все из-за недостаточной выработки мелатонина.

Автор публикации
Катерина Сердюк
Здоровый сон

Здоровый сон / © Credits

За час до сна не стоит смотреть телевизор или пользоваться гаджетами. Это мешает мелатонину производиться.

Об этом в эфире «КИЕВ24» сказала Светлана Нетрусова, врач психиатрина, психотерапевт.

«Я бы советовала делать информационную гигиену, чтобы вы могли лучше спать», — говорится в сообщении.

Злоупотребление просмотром ленты на ночь может отрицательно повлиять на сон.

«Будут развиваться болезни, будет снижаться ресурс. Могут возникать тревожные, депрессивные и другие состояния, которые могут ухудшить функционирование человека», — подчеркнула она.

Вместо этого улучшить сон, как известно, может магний. Но лучшим решением перед этим будет обратиться за консультацией к врачу.

Ранее говорилось, что сон в полной темноте может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. А это, как известно, главная причина смерти во всем мире.

В то время как свет ночью блокирует выработку мелатонина и нарушает циркадные ритмы — внутренние 24-часовые часы тела. Это в будущем:

  • вредит функционированию артерий;

  • вызывает высокое кровяное давление;

  • повышать риск образования тромбов.

