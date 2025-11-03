- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 118
- Время на прочтение
- 1 мин
Почему перед сном лучше ограничить использование гаджетов: объяснение врача-психиатра
Просмотр кино или обзор ленты в соцсети перед засыпанием могут негативно отразиться на здоровье. Все из-за недостаточной выработки мелатонина.
За час до сна не стоит смотреть телевизор или пользоваться гаджетами. Это мешает мелатонину производиться.
Об этом в эфире «КИЕВ24» сказала Светлана Нетрусова, врач психиатрина, психотерапевт.
«Я бы советовала делать информационную гигиену, чтобы вы могли лучше спать», — говорится в сообщении.
Злоупотребление просмотром ленты на ночь может отрицательно повлиять на сон.
«Будут развиваться болезни, будет снижаться ресурс. Могут возникать тревожные, депрессивные и другие состояния, которые могут ухудшить функционирование человека», — подчеркнула она.
Вместо этого улучшить сон, как известно, может магний. Но лучшим решением перед этим будет обратиться за консультацией к врачу.
Ранее говорилось, что сон в полной темноте может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. А это, как известно, главная причина смерти во всем мире.
В то время как свет ночью блокирует выработку мелатонина и нарушает циркадные ритмы — внутренние 24-часовые часы тела. Это в будущем:
вредит функционированию артерий;
вызывает высокое кровяное давление;
повышать риск образования тромбов.