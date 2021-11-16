Почему пластиковые окна запотевают: как убрать конденсат

После смены старых деревянных окон на ПВХ хозяева домов и квартир часто замечают обильное выпадение влаги на стеклопакетах и ​​самом профиле. Особенно остро эта проблема возникает в осенний и зимний периоды.

ТСН.ua разобрался, почему пластиковые окна запотевают и как убрать конденсат.

Почему же потеют окна: основные причины

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Часто в народе можно встретить довольно распространенное, но ложное утверждение о том, что окна запотевают из-за их низкого качества. На самом же деле причина совсем другая и связана с повышенной герметичностью ПВХ окон в сравнении с деревянным профилем. Через щели окон из дерева выходит влага и теряется тепло.

Конденсат на металлопластиковом окне появляется из-за перепада температуры и выпадает, когда температура воздуха в помещении опускается до самого низкого уровня в сутки. Вот почему даже в осенние дни стеклопакеты не потеют, а утром, когда очень холодно, появляется конденсат.

А если пластиковые окна стоят на кухне, где находятся дополнительные источники водяного пара и тепла (например, кухонная плита), стеклопакеты, когда температура опускается до самого низкого уровня, будут потеть еще интенсивнее.

Что делать, когда потеют пластиковые окна / Pexels

Что делать, когда потеют пластиковые окна: 8 действенных идей

Чтобы убрать конденсат на окнах и предотвратить появление в квартире плесени, нужно обратить внимание на следующие советы:

Регулярно проветривайте все комнаты хотя бы 15 минут – свежий воздух будет уменьшать влажность в помещении, тем самым поддерживая баланс тепла, если возможности открыть окна нет, воспользуйтесь кондиционером, помните, что в комнате должна быть температура от 18 до 20 градусов. Не стоит ставить на подоконник растения – большое количество цветов в горшках будет собирать и удерживать вокруг себя больше влаги, поэтому на осень и зиму лучше убирать любимые растения из подоконника. Используйте осушитель воздуха – это небольшое устройство помогает не только создать баланс влаги в доме, но и устранить пылевые клещи, аллергены. Не стоит сушить в помещении одежду – мокрые вещи хоть и высыхают в теплой квартире гораздо быстрее, могут стать причиной появления плесени, поэтому нужно развешивать их на балконе, пользоваться сушилкой или просто изолировать в одной комнате. Установка вытяжек не только на кухне – если вы не хотите или не можете купить осушитель воздуха, можно воспользоваться вытяжкой, она поможет устранить лишнюю влагу. Принимайте ванну за закрытой дверью – так лишняя влага не будет попадать в другие комнаты, не забывайте также хорошо проветривать после водных процедур. Установка диффузоров (специальные проветриваемые приборы) — с их помощью в помещение будет поступать свежий воздух при определенном положении ручки окна, некоторые модели нуждаются в ручном управлении, другие работают автоматически. Вытяжка во время приготовления пищи – она обязательно должна работать, ведь удаляет не только неприятные запахи, но и лишнюю влагу.

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