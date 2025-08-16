Почему пляжи Одессы могут стать опасными для отдыхающих: экологи ответили

Одесса / © ТСН

В последние недели в Одессе зафиксировано массовое цветение моря, вызванное скоплением водорослей, волнами прибивающих к побережью. В местах массового накопления вода приобретает зеленый, грязно-желтый или коричневый оттенок.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Государственные инспекторы отобрали пробы морской воды в черте города, где водоросли образуют почти сплошной слой на поверхности. Результаты показали существенное превышение норм: взвешенные вещества — в 1,5 раза выше допустимого уровня, что снижает прозрачность воды и влияет на фотосинтез водных растений, а аммонийный азот превысил норму в 5,5 раза.

Это токсическое соединение образуется при разложении органических остатков и является опасным для водных организмов, особенно при высокой температуре и низком содержании кислорода, что может привести к замору рыбы.

По словам экологов, избыток питательных веществ в воде способствует цветению моря, сопровождающегося дефицитом кислорода и ухудшением состояния морской экосистемы. Они уже обратились в Одесский горсовет с требованием очистить побережье от накопленных водорослей.

Кроме того, ведомство направило запросы в Украинский научный центр экологии моря и Госпродпотребслужбы для проведения дополнительных микробиологических, санитарно-химических и бактериологических исследований.

По состоянию на 15 августа в Одессе официально разрешено работать 30 участкам пляжей, где проведено водолазное обследование дна и обустроены спасательные посты и укрытия для безопасного отдыха.

Горсовет проверяет пляжи, не выполнившие необходимые меры. В случае нарушений составляются акты, вызывается полиция, а документы передаются в районную и областную военную администрации для дальнейших действий.

Экологи предупреждают, что без своевременного очищения водорослей и контроля загрязнений морская экосистема Одессы может оказаться под серьезной угрозой, а опасность для рыбы и отдыхающих растет.

Напомним, Укрзализныця анонсировала запуск дополнительного поезда №265/266 сообщением Киев — Одесса для обеспечения удобного сообщения между городами в пиковые дни августа.

Расписание поезда:

Из Киева: поезд будет отправляться в 08:40 и прибывать в Одессу в 18:08 .

Из Одессы: отправление запланировано на 11:27 с прибытием в Киев в 20:20.

Поезд будет курсировать 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 и 31 августа. Отмечается, что в составе поезда купейные вагоны с местами для сидения.