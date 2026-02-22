Почему побеги за границу и нападения на ТЦК стали называть смелостью: Жорин о кризисе в обществе

Максим Жорин

Реклама

У части украинского общества совершенно исказилось понимание понятия «смелость». Вместо защитников на фронте многие стали «героизировать» уклонистов и провокаторов.

Такое мнение высказал экс-командир полка «Азов», заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

Военный отметил, что сегодня в информационном поле нередко за «героизм» выдают действия, вредящие обороноспособности страны. В частности, Жорин выделил два тренда:

Реклама

Попытки уклонистами незаконного пересечения границы;

Конфликты и нападения на военных ТЦК.

Жорин возмущается, что реальные подвиги на фронте стали просто «фоновыми новостями», на которые уже мало кто обращает внимание.

«Я не буду здесь в очередной раз писать о проблемах с рекрутингом, работе ТЦК и причинах сложившейся ситуации. Этот пост о том, что в воюющей стране могут быть только одни герои. Те, что в грязи, на разбитых позициях, в мороз или жару, ценой собственного комфорта, рискуя здоровьем и жизнью, делают самую тяжелую в мире работу. Каждый день. Именно здесь настоящие ценности и настоящая смелость, не путайте», — подчеркнул военный.

Напомним, 17 февраля футболист Даниил Колесник ударил работника ТЦК, опубликовав видео инцидента в Instagram.

14 февраля в Одессе мужчина напал на военных ТЦК и ранил одного из военных ножом.

Реклама

7 февраля схожий инцидент произошел в Харькове. Там мужчина ранил ножом двух военнослужащих ТЦК во время проверки документов.