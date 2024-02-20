Почему подскочил курс доллара: объяснение и прогноз банкира

Банкир считает, что курс вряд ли продолжит дальше быстро расти.

Курс доллара на межбанке за последнюю неделю прыгнул почти на 1 гривну до 38,50 грн/доллар.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренный.

"Национальный банк предупреждал рынок, что возможна большая волатильность на рынке. После короткого укрепления гривни на период налоговых выплат национальная валюта начала ослабевать, а регулятор – несколько пассивнее продавать валюту на рынке", – пояснил он.

Он подчеркнул, что Нацбанк активно участвует на отдельных уровнях, тем самым давая понимание, что будет пауза. Однако он уверяет, что курс вряд ли продолжит быстро расти.

"Спрогнозировать стратегию трудно, но видим, что невозможно держаться в коридоре 37,50-38,20 грн/доллар. Мы не ожидаем роста сразу до 39,00 грн/доллар. Скорее всего, будут периоды укрепления гривны и роста в коридоре 38 ,00-38,75 грн/доллар", — сказал он.

По его словам, девальвация возможна, "но достигнет ли курс отметки в 39 грн/доллар – зависит от действий регулятора".

"Считаем, что была договоренность по стратегии "управляемой гибкости" курса валюты. Поэтому сейчас следим за некоторым ослаблением национальной валюты. Возможно, это также связано с проблемами получения помощи от партнеров из США", — отметил банкир.

Куренный убежден, что рост курса доллара вряд ли связан с уменьшением валютной выручки из-за блокады украинской границы польскими фермерами, поскольку блокада уменьшает также импорт продуктов.

Напомним, Кабмин просит НБУ разрешить продажу валюты украинским компаниям для расчетов с западными кредиторами.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.