Почему погибший помощник Залужного не понял, что граната боевая: объяснение эксперта

Эксперт также описал особенность гранаты, из-за которой боеприпас может взрываться не сразу.

Помощник Главнокомандующего ВСУ майор Геннадий Частяков погиб в результате взрыва немецкой гранаты DM51, внешне похожей на игрушечную. Так что майор мог подумать, что боеприпас – просто сувенир.

Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Флэш.

Флэш рассказал, что граната DM51 похожа на игрушечную и на ощупь, как пластмассовая. Потому не фронтовой человек мог не понять, что это настоящий боеприпас.

"Она полностью пластмассовая, она выглядит как игрушка. Наверное, чужой, посторонний человек подумал бы, что это сувенир", — сказал эксперт на выложенном в Сеть видео.

Он также рассказал об особенностях гранаты DM51 во время ее подрыва.

"В советских гранатах, когда вы ее бросаете, вы слышите взрыв детонатора, затем происходит задержка и сам взрыв гранаты. Здесь проблема в том, что она (DM51 – ред.) специально так сделана, что если вы выдернете чеку, она будет молча лежать и просто молча взорвется через четыре секунды. Поэтому это очень опасная штука", – объяснил Флэш.

Он обратил внимание, что такие гранаты редко встречаются у бойцов ВСУ из-за доставленного ограниченного количества, поэтому военные иногда хранят их как сувениры.

"Человек, который не воевал, вполне может подумать, что это пластмассовый сувенир", – добавил эксперт.

Гибель помощника Залужного: эксперт объяснил, почему Частяков не распознал боевую гранату

Предметы, похожие на гранаты, на месте гибели Частякова/Фото: "Украинская правда" / Фото: Украинская правда

Напомним, Частяков погиб 6 ноября в свой день рождения после того, как начал показывать сыну подарочный пакет с гранатами. Майор сам выдернул кольцо из гранаты и раздался взрыв. Следствие сейчас рассматривает четыре версии гибели Частякова. Основная – несчастный случай в результате неосторожного обращения со взрывным устройством.

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