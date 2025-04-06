Почему полезные ископаемые Украины заняли центральное место в мировой геополитике — The Independent

Почему Трамп стремится заключить соглашение о полезных ископаемых Украины с Зеленским / © ТСН.ua

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Недра Украины содержат 22 из 34 критических минералов, определенных ЕС как необходимых для обеспечения энергетической безопасности. Президент США Дональд Трамп стремится заключить соглашение о полезных ископаемых с главой Украины Владимиром Зеленским, чтобы получить доступ к ним.

С развитием современной промышленности полезные ископаемые становятся все более важными. Соглашение с Украиной является не просто прихотью Трампа, а тщательно спланированным соглашением американского лидера, которое пойдет на пользу экономике США.

Об этом говорится в The Independent.

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В Украине расположено одно из мировых геологических образований, которое называется «Украинский щит». Это массивная кристаллическая порода, которая образовывалась более 2,5 млрд. лет назад. Она простирается на большей части территории страны.

На протяжении своего существования Украинский щит пережил формирование гор, образование и перемещение магмы, а также другие изменения.

«Благодаря этому были созданы благоприятные геологические условия для формирования ряда месторождений полезных ископаемых, включая литий, графит, марганец, титан и редкоземельные элементы. В настоящее время они имеют решающее значение для промышленности», — говорится в материале.

Как отмечают авторы, мир «стремится к декарбонизации, повышая спрос на важнейшие минералы». В частности, электромобили, ветряные турбины и солнечные батареи нуждаются в литии, кобальте и редкоземельных элементах, которые есть в Украине.

Украина имеет три больших месторождения лития

Родное месторождение лития расположено в Донецкой области. Она носит название Шевченковское. Также речь идет и о Полоховском и Станкуватском месторождениях в Кировоградской области.

«Многие месторождения полезных ископаемых остаются практически неразведанными из-за вторжения России, которое нарушило работу горнодобывающих предприятий и повредило инфраструктуру», — пишут авторы.

В Шевченковском литиевом месторождении содержится высокая концентрация сподумена, являющегося основным литийсодержащим минералом. Его используют в производстве аккумуляторных батарей, а запасы оценивают в 13,8 млн. тонн литиевых руд.

«Главная проблема состоит в том, что для добычи сподумена необходимо вложить 10-20 млн. долларов в геологоразведку», — отметили в издании.

Запасы Полоховского месторождения составляют около 270 тыс. тонн лития. Он считается одним из лучших литиевых участков в Европе, подчеркнули в издании.

Однако литий является одним из элементов минеральных ресурсов Украины.

Что известно о других месторождениях Украины

В Геологической службе США говорили о том, что наша страна занимает третье место в мире по добыче рутила – 15,7% от общего объема. Кроме того, Украина занимает шестое место среди крупнейших производителей железной руды и титана, а также седьмое место среди производителей марганцевой руды.

Более того, Украина владеет крупнейшими в Европе запасами урана. Он необходим для атомной энергетики и производства оружия.

В Украине сосредоточены крупнейшие в мире разведанные запасы марганцевых руд. Большая часть находится в Никопольском бассейне.

Напомним, согласно предварительному соглашению о недрах , Украине придется отчислять 50% от будущих доходов от минеральных ресурсов, нефти и газа и других добывающих материалов в инвестиционный фонд реконструкции для послевоенного восстановления страны. Этот фонд будет находиться под общим управлением Киева и Вашингтона.

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Напомним, условия нового соглашения о полезных ископаемых , которое предложили США, ставят под удар членство Украины в ЕС.