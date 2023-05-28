Почему полив огородных растений теплой водой может значительно снизить их урожайность

Многие дачники считают, что для полива нужно использовать только теплую воду. Рассказываем, действительно ли это так, что будет, если поливать растения холодной водой.

Без своевременного и правильного полива растений нельзя получить хороший урожай. Особенно важно поливать растения в жаркую погоду.

Некоторые специалисты утверждают, что полив холодной водой увеличивает урожайность.

Основная причина, чтобы проливать культуру прохладной водой в том, что для того, чтобы растворить больше количествоа углекислого газа нужны низкие температуры, около 15 градусов. Растению, как известно, углекислый газ нужен для фотосинтеза, фактически для образования кислорода. В теплой воде вещество будет растворяться слабее.

Кроме того, корни многих культур лучше чувствуют себя именно при поливе прохладной водой. Клубни картофеля, например, лучше формируются при температуре почвы не выше 20 градусов. Корневой системе большинства популярных огородных культур требуется температура земли 15 градусов. И если теплая вода повысит температуру почвы, это безусловно отразится на развитии растения.

Но очень важно помнить, что ледяной водой, равно как и перегретой (около 30-40 градусов) поливать растения нельзя.

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