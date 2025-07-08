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- Украина
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Почему полностью запретить выезд из Украины не удастся — объяснение нардепки
Выезд за границу полностью не ограничат. Это может приостановить экономику, гуманитарную помощь и заблокировать деятельность чиновников.
Запретить всем украинцам выезд за границу государство не сможет — это навредит стране.
Об этом заявила народная депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк в эфире КИЕВ24.
По ее словам, у СБУ нет достаточно ресурсов, чтобы проверять каждого, кто пересекает границу. Это позволяет многим лицам, получившим разрешения от Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта, не возвращаться в Украину.
Нардепка подчеркнула, что полный запрет на выезд исключит возможность работы волонтеров и гуманитарных организаций. «Это заблокирует логистику доставки помощи, а также государственных функционеров, выполняющих важные международные задачи», — подчеркнула она.
Отдельно Василевская-Смаглюк отметила, что полный запрет может остановить инвестиции в Украину и нанести ущерб экономическому росту. В условиях войны каждое решение по мобильности населения должно быть взвешенным.
Следовательно, тотальное ограничение выезда — не вариант. Украина должна балансировать между безопасностью и экономической стабильностью, обеспечивая возможность выезда работающим в пользу государства даже за рубежом.
Напомним, потерять паспорт за границей или оказаться с просроченным документом — неприятная, но не безысходная ситуация для украинцев
ов. Существует специальный временный документ — удостоверение личности на возвращение в Украину , что позволяет гражданам без паспорта безопасно вернуться домой.
Удостоверения выдают в случаях потери, повреждения, похищения или истечения срока действия паспорта.