Граница / © ТСН.ua

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Запретить всем украинцам выезд за границу государство не сможет — это навредит стране.

Об этом заявила народная депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк в эфире КИЕВ24.

По ее словам, у СБУ нет достаточно ресурсов, чтобы проверять каждого, кто пересекает границу. Это позволяет многим лицам, получившим разрешения от Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта, не возвращаться в Украину.

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Нардепка подчеркнула, что полный запрет на выезд исключит возможность работы волонтеров и гуманитарных организаций. «Это заблокирует логистику доставки помощи, а также государственных функционеров, выполняющих важные международные задачи», — подчеркнула она.

Отдельно Василевская-Смаглюк отметила, что полный запрет может остановить инвестиции в Украину и нанести ущерб экономическому росту. В условиях войны каждое решение по мобильности населения должно быть взвешенным.

Следовательно, тотальное ограничение выезда — не вариант. Украина должна балансировать между безопасностью и экономической стабильностью, обеспечивая возможность выезда работающим в пользу государства даже за рубежом.

Напомним, потерять паспорт за границей или оказаться с просроченным документом — неприятная, но не безысходная ситуация для украинцев

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ов. Существует специальный временный документ — удостоверение личности на возвращение в Украину , что позволяет гражданам без паспорта безопасно вернуться домой.

Удостоверения выдают в случаях потери, повреждения, похищения или истечения срока действия паспорта.