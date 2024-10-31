Почему Польша не передала Украине обещанные МиГ-29: заявление Зеленского

Украина договорилась с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о направлении в Польшу самолетов Альянса, чтобы Варшава смогла передать Киеву старые истребители МиГ-29.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции на Закарпатье.

По словам президента, этого не сделали.

"Это самолеты НАТО. Мы очень хотели получить МиГи от Польши, но они нам не могли передать, потому что у них не хватало своих. Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию, как у наших балтийских друзей", — сказал он.

"Мы договорились об этом. И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да. Объединились ли вокруг Польши другие страны и сказали: да мы соседи, мы будем сбивать и самолетами, и ПВО? Нет. Когда они решили МиГ не сбивать эти ракеты, мы попросили, так передайте нам МиГи, они будут у нас стоять где-то на Западной Украине и будут сбивать", — добавил он.

Ранее стало известно, что Польша готова передать Украине свои истребители МиГ-29, если союзники по НАТО обеспечат защиту ее воздушного пространства до поступления новых самолетов.