Почему Полтавщина, Черниговщина и Сумщина в эпицентре последних атак РФ: Зеленский ответил

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему от последних ударов РФ больше всего страдают именно Полтавская, Черниговская и Сумская области

Об этом глава государства сказал в беседе с журналистами.

Он напомнил, что Сумская и Черниговская области являлись одним из направлений наступления врага 2022 года.

«И вы помните, когда речь шла о российской летне-осенней кампании, мы говорили, что с севера они могут думать о Чернигове, точно хотят наступления на Сумщине, а также говорили, что они точно будут двигаться в Запорожье. Но главная цель, в принципе, — Покровское направление. На востоке это давно происходит. Люди остаются без света. Мы ремонтируем, восстанавливаем. Российская задача — делать хаос, психологически давить на людей из-за ударов по энергетике, по железной дороге», — сказал Зеленский.

По его мнению, удары по Черниговщине и Сумщине намерены опустошить приграничные регионы. Удары по Полтаве — это намерение оставлять украинцев без топлива.

