Почему поляки блокируют границу с Украиной и как этот вопрос можно решить: объяснение аналитика

Руководитель центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок объяснил, почему польские перевозчики блокируют польско-украинскую границу. Он подчеркнул, что эта проблема может быть решена на межправительственном уровне.

Об этом он сказал в эфире "24 канала".

Эксперт отметил, что на польско-украинской границе всегда были большие очереди и здесь есть вопросы к организации работы пропускных пунктов.

"Километровые очереди из фур является привычным явлением на въезд или выезд из Украины. И здесь есть вопросы к организации работы пропускных пунктов, где осуществляется таможенный и пограничный контроль. Что касается ситуации с перевозчиками, проблема заключается в том, что украинские перевозчики получили разрешение на беспрепятственную работу в Польше и ЕС. Я, как тот, кто причастен к сфере грузовых перевозок в Украине, поскольку возглавляю небольшую такую компанию, могу вам сказать компетентно, что в Украине сформировался очень профессиональный рынок автомобильных перевозок. Государство сюда не приложило ни копейки, люди формируют рынок. Рынок у нас действительно перенасыщен", - отметил Валерий Клочок.

Эксперт добавил, что после начала войны украинские перевозчики начали работать в Польше, что создало конкуренцию полякам.

"Когда началась война, Польша сняла это дикарское требование о предоставлении разрешений. И украинцы поехали туда, а это конкуренция. И когда на территории Польши есть их конкуренты из другой страны, они будут задавать вопросы к власти, как она их защищает. Это нормальный процесс. Это не то, что история с зерном, она отличная. Возмущение польских перевозчиков справедливое. Наша власть должна была бы подумать, какую дотацию дать украинским перевозчикам, чтобы они здесь выжили. Я считаю, что этот вопрос нужно решать на межправительственном уровне. У нас отношения с Польшей являются нормальными", - сказал он.

Аналитик добавил, что это означает, что путь к вступлению Украины в ЕС будет сложным, поскольку наше государство может стать большим конкурентом другим странам.

Напомним, польские перевозчики блокируют три пункта пропуска на границе с Украиной.

Читайте также: