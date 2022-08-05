Почему помидоры не созревают в открытом грунте и теплице: четыре причины и пути их решения

Иногда помидоры в открытом грунте и в теплице не успевают созреть. Есть несколько причин, почему такое происходит. Что делать, чтобы помидоры быстрее созревали – читайте в материале ТСН.ua.

Летом не всегда стоит стабильная погода: то дожди, то приходит холод, а потом сразу жара. Конечно, такие изменения влияют на сроки созревания некоторых культур и их урожайность. Особенно страдают те растения, которые любят тепло. Среди них и томаты. Если вы хотите в августе радоваться спелым сочным помидорам, следует тщательно ухаживать за кустами.

Почему плодоношение часто начинается только в конце лета даже у раннеспелых сортов и что делать, чтобы это изменить?

Прохладная погода

Это чаще всего причина, почему помидоры не созревают вовремя. Томаты – растения, которые любят тепло. А потому дожди и холод для них – самые плохие враги. Для стабильного роста и плодоношения дневная температура воздуха должна достигать 25 градусов тепла, а ночная – 16-19 градусов. Если оно снижается на несколько градусов, особых проблем не возникнет. Но из-за резких колебаний у растения часто бывает стресс. Как результат – формирование плодов замедляется.

К примеру, если температура воздуха до 15 градусов, новые цветочные кисти появляться не будут, а уже сформированные ранее плоды перестанут расти. Также отрицательно сказывается и слишком высокая температура воздуха (30-33 градусов). Процесс фотосинтеза замедляется, цветы опадают, потому что пыльца становится "менее активной".

Также должна быть стабильна и температура почвы (16-24 градусов). Если земля холодная, питательные вещества хуже усваиваются, поэтому куст плохо развивается.

Что можно сделать

В первую очередь, попробуйте замульчировать землю на грядке. И здесь не важно, выращиваете ли вы помидоры в теплице или в открытом грунте. Так вы сможете значительно сократить частоту поливки, поэтому температура земли стабилизируется. Она будет медленнее нагреваться и охлаждаться.

Также в жаркую погоду парники и теплицы лучше максимально открывать. Так воздух не будет перегреваться. Когда же придет похолодание, окна и двери закрывайте до заката. Тогда тепло будет сохраняться. Растения, посаженные в открытую почву, на ночь лучше накрывать спанбондом. Так вы можете сократить разницу между дневной и ночной температурами.

Слишком большое количество завязей на кустах

Если не удалять пасынки томатов вовремя, то кусты с большим количеством цветов еще не скоро порадуют вас плодами. А все потому, что у растения не хватает сил на питание всех завязей. Ведь вся энергия уходит на цветы и зеленую массу, а не формирование плодов.

Что можно сделать

Специалисты советуют удалять на кустах все пасынки, чтобы осталось 1-2 стебля (на мелкоплодных сортах можно оставить 2-3 стебля). Следует обрезать боковые стебли (над вторым листочком после завязи) и верхушку основного стебля. Если боковые стебли слишком слабы, на них нужно оставить только одну кисть с плодами. Те недавно появившиеся соцветия лучше удалить. Великоплодные томаты советуют формировать в один стебель. Но даже когда вы упустили этот момент и на побегах уже появились завязи, просто оставьте на кусте 5-7 кистей, а другие обрежьте.

Мало света

Почему помидоры не созревают? / Фото: pixabay.com

Томаты очень требовательны к свету. Когда недостаточно, они начинают извлекать побеги, плохо развиваться и плодоносить. Также существенно ухудшается и вкус самих плодов. Часто освещения растениям не хватает, когда кусты на грядке растут слишком близко друг от друга. Особенно такое бывает в теплице. Тогда на стеблях могут также появляться разные болезни.

Что можно сделать

Очень важно регулярно удалять пасынки и лишние листья, которые растут в тени и могут мешать циркуляции воздуха. Прежде всего, огородники советуют удалять нижние листочки на первом побеге к первой кисти. Затем можете срезать листья уже на боковых побегах. Помните, чтобы не навредить растению, в день можно удалять всего несколько листочков. А саму работу лучше проводить в первой половине дня, чтобы к вечеру срез успел подсохнуть на солнце. Здесь важно и не переусердствовать. Оставьте над каждой кистью хотя бы пару листиков.

Неправильная подкормка

Еще одна причина того, что томаты не созревают вовремя, – неправильная подкормка. К примеру, если добавить слишком много азота, кусты начнут быстро расти и будут крепкими, однако в это время плоды формироваться не будут. Когда приходит период плодоношения, помидорам нужны фосфор и калий.

Наиболее эффективным способом считается жидкая подкормка. Кристаллы, разбавленные в воде, быстрее достигают корней.

Что можно сделать

Следует подбирать именно те удобрения, которые лучше подходят в определенный период развития кустов томатов. Также можно употреблять и народные средства. Например, в период плодоношения хорошо подкармливать помидоры золой. Для этого производят настой: на 10 литров воды берут 1 стакан пепла. Поливать томаты нужно только после предварительного увлажнения земли, используя 1,5-2 литра раствора на каждый кустик.

Прекрасно зарекомендовал себя йод. Возьмите 3 капли йода на 1 литр воды и подливайте растения. Это поможет ускорить созревание плодов и создаст дополнительную защиту от инфекций.