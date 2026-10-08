Почему поссорились Украина и Южная Корея: пленные КНДР, топливо для РФ и последствия кризиса

Кризис между Украиной и Южной Кореей / © Getty Images

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Скандал Украины и Южной Кореи безостановочно набирает обороты. Все началось с разглашения подробностей передачи стране северокорейских пленных с Курского направления, но продолжилось тем, что Южная Корея поставляет России топливо, несмотря на санкции.

Между всем этим не унимается дипломатический спор, поскольку Южная Корея уже отозвала своего посла, а МИД Украины продолжает требовать разъяснений по поставкам нефтепродуктов в РФ. ТСН собрала все, что известно о глубоком кризисе отношений между странами.

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Южная Корея отозвала посла из Украины

Сегодня Южная Корея приняла решение отозвать своего посла из Украины из-за дипломатического спора, возникшего на фоне раскрытия информации о перемещении военнопленных КНДР.

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Несмотря на сложившуюся ситуацию, Сеул рассчитывает урегулировать разногласия с Киевом и выражает готовность продолжать переговоры. Украинское Министерство иностранных дел воздерживается от комментариев относительно этого решения.

От Украины требовали извинений: что сделали в МИДе

Напомним, дипломатический скандал между Украиной и Южной Кореей разразился из-за публичного заявления президента Украины о передаче Сеулу двух военнопленных из КНДР. Южнокорейская сторона обвинила Киев в нарушении тайного соглашения о конфиденциальности, которое, по данным СМИ, инициировала сама Украина из-за опасений внутренней критики за отказ от обмена этих пленных на украинских военных.

Администрация президента Южной Кореи и глава МИД Чо Хен заявили, что одностороннее разглашение информации подрывает доверие между странами, а полученные от главы МИД Украины Андрея Сибиги извинения недостаточны. В связи с этим Сеул требует официальных объяснений и рассматривает возможность принятия решительных ответных мер.

В ответ спикер МИД Украины Георгий Тихий подчеркнул, что передача пленных была лишь жестом доброй воли, а напряженность возникла из-за разной трактовки режимов конфиденциальности. Он опроверг факт официальных извинений со стороны украинского министра, уточнив, что тот лишь выразил сожаление по поводу перехода ситуации в фазу публичных обвинений.

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Другой угол конфликта: Южная Корея поставляет России топливо

Южная Корея отреагировала на расследование издания The Guardian по поставкам более 176 тысяч тонн топлива из своих портов в РФ. Сеул сообщил, что выясняет все обстоятельства транспортировки и пообещал принять «юридические меры», если во время проверки будут выявлены нарушения национального законодательства.

Основанием для скандала стали данные судоходных трекеров, зафиксировавшие 14 рейсов семи танкеров в июле и августе, причем три судна находились под санкциями Великобритании и ЕС. Танкеры скрывали свои реальные маршруты: заявляли южнокорейским органам о курсах в Японию или Сингапур, но фактически направлялись в российский Владивосток, а один из танкеров проводил загрузку с судна на судно.

Южнокорейские чиновники объяснили, что переработанные нефтепродукты не подпадают под их действующие ограничения экспорта в РФ, а ни одна партия топлива официально не проходила таможенное оформление именно как экспорт в Россию. Кроме того, в Сеуле отметили, что факт южнокорейского происхождения этого дизеля пока не подтвержден.

Ситуация привела к очередному дипломатическому напряжению, ведь советник президента Украины отметил, что такие поставки контрастируют с санкционной политикой, а МИД Украины призвал предоставить разъяснения. В ответ Офис президента Южной Кореи назвал эти замечания «ложными и неуместными» и призвал украинскую сторону воздержаться от комментариев, которые вредят международной репутации страны.

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Почему Южная Корея может так себя вести

В Сети и СМИ распространяются версии, что такое публичное поведение Южной Кореи и прямая конфронтация с Украиной могут быть спровоцированы ради отвлечения внимания жителей Южной Кореи от неотложных проблем. В частности, в Сеуле проходят массовые протесты против президента.

Десятки тысяч человек приняли участие в протестах, среди которых были представители оппозиционной консервативной партии People Power Party (PPP) и около 70 народных депутатов. Митингующие требовали отставки или импичмента президента Южной Кореи Ли Чже Мёна, возобновления против него судебных процессов, а также выражали обеспокоенность из-за возможного вмешательства Китая в выборы и усиления его влияния.

Оппозиция обвинила администрацию президента в подрыве независимости судебной системы из-за реформ прокуратуры и расширении состава Верховного суда, а также в слабой реакции на подрыв южнокорейских военных на северокорейской мине в демилитаризованной зоне. Политическое противостояние обострилось на фоне заявлений Ли Чже Мёна о намерении возобновить диалог с Пхеньяном, а также в преддверии плановых парламентских проверок работы правительства.

Как конфликт с Южной Кореей может повлиять на Украину

Для Украины сообщение о передаче двух военнопленных северокорейцев было козырем в информационной кампании и способом подчеркнуть военную угрозу КНДР.

Для Южной Кореи этот вопрос является чувствительным гуманитарным аспектом: Сеул стремится избегать провоцирования Пхеньяна, поэтому требовал соблюдения конфиденциальности, а разглашение воспринял как нарушение доверия и угрозу внутриполитическим интересам президента Ли Чже Мёна.

В то же время, стоит отметить, что в июне министр иностранных дел Кореи первым объявил о выдаче стране северокорейских пленных, что случилось до выступления Зеленского в ООН.

Ситуация осложняется внешнеполитическим балансированием Южной Кореи. С одной стороны, Сеул оказывает Украине гуманитарную и финансовую помощь и ценит разведывательные данные о вооружении КНДР. С другой стороны, пытается сохранить рабочие отношения с Россией и Китаем, а также сдерживать Пхеньян.

К тому же обеспокоенность Киева вызывают данные о легальном экспорте южнокорейского дизельного топлива в РФ, что помогает Москве покрывать дефицит нефтепродуктов.

По мнению экспертов, этот спор играет на руку России и, вероятно, окончательно перечеркивает надежды Украины на прямую поставку южнокорейского оружия, в частности систем ПВО. Впрочем, полный разрыв отношений не ожидается, ведь сохранение сотрудничества отвечает обоюдным интересам обеих стран. Пока дипломатам необходимо найти компромисс, чтобы урегулировать конфликт без дальнейшего вреда для двусторонних отношений.

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