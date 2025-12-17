ТСН в социальных сетях

Почему при отключении света счетчик все равно "крутит": в ДТЭК объяснили

Даже в условиях отключения света украинцы нередко замечают, что платежки приходят одинаковые.

Катерина Сердюк
Свет

Свет / © unsplash.com

В ДТЭК объяснили, почему когда свет выключают, счетчик все равно «крутит». Кажется, что потребление должно быть меньше, но цифры почти не изменяются. Причина проста – сейчас электроэнергией пользуются не меньше, просто иначе.

Об этом говорится в видеоролике ДТЭК.

Дело в том, что, когда свет появляется, мы сразу включаем все: стиральную машину, бойлер, плиту, зарядки. Мы пользуемся техникой более активно. И все потребление сжимается в маленький период.

"Поэтому за месяц киловатт может получиться почти столько же даже с графиками отключений", - пояснили в ДТЭК.

Есть еще один момент. Если вы не передали своевременно показатели, начисления производятся по среднему месячному потреблению предыдущих периодов.

А средние не всегда показывают реальное потребление. Отсюда и неожиданные суммы в платежке», – объяснили в ДТЭК.

Что делать

  • передавать показатели ежемесячно;

  • по возвращении света включать технику постепенно.

Напомним, в «Укрэнерго» анонсировали ограничения на 18 декабря .

