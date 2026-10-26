Почему приложение "Воздушная тревога" не показывает баллистику: разъяснение от Игната

Начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

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Обновленное приложение «Воздушная тревога» отражает направление полета крылатых ракет, УАБов и «Шахедов». Однако баллистические ракеты на карте не появляются по соображениям безопасности и из-за высокой скорости их полета.

Об этом начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал «РБК-Украина».

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По словам Игната, данные о воздушных целях поступают непосредственно из военных систем, в частности, «Вираж-планшета». В то же время для гражданских пользователей объем этой информации ограничен.

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Вместо привычной карты с закрашенными регионами в обновленном приложении «Воздушная тревога» отображаются отметки воздушных целей. Пользователи могут увеличить их и просмотреть доступные детали. В частности, приложение показывает «Шахеды», в том числе реактивные, а также управляемые авиационные бомбы и крылатые ракеты. Можно увидеть и регион, над которым двигается цель, ее скорость и направление полета.

Почему приложение о тревоге не показывает баллистику

В то же время баллистические ракеты в приложении не будут отображаться. Причина заключается в очень высокой скорости их полета, из-за которой система просто не будет успевать оперативно показывать такие цели.

Как пояснил представитель Воздушных сил, информация, получаемая пользователями гражданского приложения, может быть намеренно несколько неточной. Это необходимо для того, чтобы не навредить обороне Украины и не передать российским военным данные, которые могут быть использованы против государства.

Игнат рассказал, что украинские военные имеют доступ к более подробным системам, в частности Skymap, «Вираж-планшета» и Delta.

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Над форматом подачи информации для гражданского приложения специалисты работали длительное время.

«Убежден, было очень много дискуссий. Специалисты долго спорили, как именно представлять информацию так, чтобы не навредить. Все риски были учтены. И в то же время сделали так, чтобы это было удобно для населения«, — отметил спикер Воздушных сил.

Обновленное приложение фактически работает в тестовом режиме. После запуска через одновременно вход миллионов украинцев возникли технические проблемы, в частности с ростом нагрузки и падением трафика. В настоящее время эти неисправности уже устранены.

Новое обновление может упростить работу пресс-службы Воздушных сил, которая администрирует официальный телеграм-канал. В перспективе часть функции по информированию о воздушных целях может взять на себя само приложение.

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Поэтому мониторинговые телеграм-каналы могут частично потерять свою уникальность. В то же время информацию о баллистических угрозах Воздушные силы и дальше будут предоставлять непосредственно, поскольку это необходимо по соображениям безопасности.

К слову, ранее военный Кирилл Сазонов пояснил, что отсутствие тревоги перед баллистическим ударом по Киеву не свидетельствует о сокрытии разведданных США, а объясняется спецификой ракет, в частности С-400. Дело в том, что обнаружение запуска зависит от нагревания двигателя: для «Искандера» спутникам нужно около минуты, тогда как для С-400 — всего 10 секунд, из-за чего зафиксировать угрозу и вовремя предупредить о ней просто не успевают.

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