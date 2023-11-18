Почему прогнозы освободить Крым до лета не сбылись: у Зеленского откровенно ответили

Весной 2023 года в Офисе президента прогнозировали, что Украина через 5 или 7 месяцев будет в Крыму. Однако предположение не оправдалось по ряду причин.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в интервью 24 Каналу, почему украинские воины пока не освободили временно оккупированный Крым, и что на это повлияло.

"Будем откровенными. Когда мы говорим о сроках освобождения, то сегодня некоторые могут сказать: "Вы же говорили, что мы летом 2023 года зайдем в Крым". Но на основании чего об этом говорили? На основании математического анализа — сколько и какого оружия нужно ;сколько и когда это оружие будет поступать; сколько, когда и как будут работать санкции против России; сколько и как Россия потратит денег", — объяснил Подоляк.

В настоящее время даже при многочисленных санкциях большое количество глобальных компаний продолжает работать на потребительском рынке России. Это дает возможность стране-агрессорке через налоги получать немалые доходы для бюджета.

К примеру, в 2023 году Россия потратит на войну около 10,2 триллиона рублей, а уже в 2024 году – более 14,6 триллиона рублей. Поэтому, говорит Подоляк, нужно сделать так, чтобы у России было гораздо меньше ресурсов.

"Если мы договорились об определенных инструментах ведения боевых действий, то эти инструменты должны быть у нас через 7 – 10 дней, сколько нужно для логистики, и отнюдь не через 90 – 120 дней", – подчеркнул Подоляк.

Он объяснил — если долго затягивать с передачей оружия, россияне узнают, что и в каком количестве у Украины будет. Тогда оккупанты начнут готовиться к стратегической обороне – окапываться.

Поэтому, по словам Подоляка, сроки освобождения той или иной территории зависят исключительно от некоторых вещей:

деньги в России – ресурсы у Украины;

оружие в России – оружие в Украине;

сроки, когда оружие достаточно будет использоваться Украиной или Россией.

Главное – посмотреть, как Россия сражается на оккупированных территориях и быстро внести соответствующие коррективы в тактику проведения боевых действий. К примеру, если бронетехника продемонстрировала, что не является ключевым элементом на этапе прорыва обороны, то Украине нужно другое оружие – дроны, дальнобойные ракеты, системы РЭБ, авиация. Только тогда можно прогнозировать сроки освобождения Крыма и других оккупированных территорий, отметил советник руководителя ОП.

"Но вернемся к главному. У нас есть финал "не зайти в Крым", который бы четко говорил, что Украина будет иметь историческую перспективу? Есть хоть один финал, где мы оставили за Россией долю оккупированных территорий? В России не произошли соответствующие политические и управленческие изменения. Россия продолжает 14,6 триллиона рублей тратить непосредственно на войну. Это только прямые расходы, а есть еще опосредованные. Есть у нас хоть один шанс сохраниться в историческом разрезе 10 или 15 лет?" - сказал Михаил Подоляк.

Напомним, ранее военный эксперт Петр Черник заявил, что вернуть Крым Украине будет гораздо легче, чем Донбасс. Ведь на востоке есть суша, по которой россияне могут бесконечно возить оружие. В то же время с Крымом ситуация иная. Он рассказал, как Украина может освободить полуостров.

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