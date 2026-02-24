Почему произошла задержка по выпуску ракет "Фламинго": Зеленский объяснил

Зеленский о судьбе ракетной программы «Фламинго» / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Россия нанесла удар по украинскому заводу, где производились дальнобойные ракеты «Фламинго». В результате возникла задержка масштабного производства этих ракет.

Об этом глава государства сказал в интервью Tagesschau.

«Был поражен украинский завод, где производились ракеты „Фламинго“. И была задержка производства. Затем производство возобновилось и было построено определенное количество ракет», — отметил Зеленский.

Президент уверен, что количество «Фламинго» будет расти, чтобы у Украины была возможность симметрично отвечать на российский воздушный террор.

Зеленский добавил, что с помощью «Фламинго» на территории РФ уже было уничтожено несколько складов и завод по производству оружия.

Он также сообщил, что украинские военные следят за производством ракет «Орешник» в России и с этим связаны дальнейшие задачи для ракет «Фламинго» и других украинских дальнобойных средств.

«Россияне скрывают „Орешник“. Мы понимаем почему. В настоящее время у них есть три системы на территории Российской Федерации. Это то, что мы видим. Мы хотим еще больше возможностей. Ибо, когда есть много систем противовоздушной обороны, приходится атаковать комбинированно, так же, как россияне атакуют нас. Большое количество беспилотников, а затем еще и запускаются ракеты. Сложно преодолеть средства противовоздушной обороны. Но мы работаем над этим», — рассказал Зеленский.

Отметим, что на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский впервые сообщил, что Россия уничтожила ракетами производственную линию «Фламинго», после чего ее релоцировали.

Напомним, издание BBC ранее показывало одно из предприятий компании Fire Point, где собирают новейшие крылатые ракеты «Фламинго». Туда журналистов везли с завязанными глазами.