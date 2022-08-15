Почему пропадает спатифиллум и как его спасти

В народе спатифиллум часто называют "женским счастьем". Этот цветок можно встретить практически в каждом доме. И, если вдруг спатифиллум начинает пропадать, нужно сразу взяться за его реанимирование. Читайте об этом на сайте ТСН.ua.
Когда это комнатное растение начинает болеть, женщины сразу переживают. Ведь существует поверье, что спатифиллум улучшает энергетику в доме, создает помогает создать крепкие семейные узы. Поэтому за растением начинают лучше ухаживать.
Однако сначала нужно понять, почему пропадает спатифиллум. Только тогда можно спасти цветок.
Почему пропадает спатифиллум: болезни или неправильный уход
- Избыток азотных удобрений и органики – эта проблема появляется чаще всего. Спасти спатифиллум в этом случае очень просто. Нужно всего лишь пересадить растение или частично/полностью заменить почву новой. И запомните важное правило: этот цветок лучше не докормить, чем перекормить удобрениями.
- Повышенная влажность — при этой проблеме листья спатифилума увядают и чернеют. Очень важно следить, чтобы в горшке не было застоя воды – после поливки она должна полностью стекать в поддон через 15 минут.
- Избыток сухости – также следует помнить о другой крайности – сухости. В этом случае листья теряют упругость, обмякают. Регулярно поливайте цветок теплой водой.
- Горшок слишком велик – эта проблема также негативно влияет на спатифиллум и растение начинает выглядеть болезненной. Очень важно подобрать горшок, точно подходящий по размерам.
- Плохое освещение – если спатифиллум не хочет радовать вас цветами, значит, ему не хватает света. Переставьте горшок на подоконник, выходящий на солнечную сторону.
- Низкие температуры – если спатифиллум долгое время находится в холодной среде, цвести он не будет. Для этого растения оптимальной считается температура не ниже +22 градусов.
- Неоднородная почва – этому растению не нравится, когда вокруг корневой системы образуется твердый ком земли. Ведь она препятствует проникновению в корешки кислорода. Спатифиллум в этом случае можно реанимировать. Достаньте из старого горшка, замените грунт новым (важно, чтобы он имел хороший дренаж).
- Солнечные ожоги – на открытом солнце спатифиллум, как и большинство других растений, лучше не держать. Солнечные лучи могут поджечь листья, после чего они пожелтеют.
- Загнивание корешков – если случилась эта проблема, то решить ее можно только пересадкой. Растение достают из горшка, осматривают корешки и удаляют уже сгнившие с помощью ножа. Затем спатифиллум пересаживают в новую почву.