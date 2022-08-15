Почему пропадает спатифиллум и как его спасти

В народе спатифиллум часто называют "женским счастьем". Этот цветок можно встретить практически в каждом доме. И, если вдруг спатифиллум начинает пропадать, нужно сразу взяться за его реанимирование. Читайте об этом на сайте ТСН.ua.

Когда это комнатное растение начинает болеть, женщины сразу переживают. Ведь существует поверье, что спатифиллум улучшает энергетику в доме, создает помогает создать крепкие семейные узы. Поэтому за растением начинают лучше ухаживать.

Однако сначала нужно понять, почему пропадает спатифиллум. Только тогда можно спасти цветок.

Почему пропадает спатифиллум: болезни или неправильный уход