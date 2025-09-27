Почему птицы Украины больше не летят в теплые края: орнитолог дал ответ

Грачи / © Сегодня

Часть украинских птиц традиционно мигрирует на тысячи километров, чтобы провести зиму в более теплых краях. В то же время, некоторые виды за последние десятилетия изменили свое поведение и больше не улетают так массово.

Орнитолог Василий Костюшин в комментарии для издания Телеграф привел пример грачей, ставших своеобразным исключением.

«У грачей специфическая была картина миграции. Наши популяции грачей улетали на юг, зимовали там. А к нам, скажем, в Киев прилетали грачи с севера», — рассказал он.

Однако в последнее время столь масштабной миграции уже не наблюдается. Птицы находят достаточно еды даже зимой, и именно это является решающим фактором для выживания. Из-за богатейшей кормовой базы в города начали залетать даже виды, которые раньше не были для них характерны — например, горлицы и кольчатые голуби.

«Низкие температуры — это не так страшно для многих птиц, потому что у них высокая температура тела. Главное, чтобы была еда», — объясняет Костюшин.

В результате грачи теперь прилетают дважды — осенью и весной, и в городах одновременно можно наблюдать несколько разных групп. Они также перемещаются по сельским территориям, особенно во время снегопадов, когда доступ к корму ограничен.

По словам эксперта, на численность популяций оказывает значительное влияние использование химикатов. Поэтому многие птицы исчезли из традиционных мест обитания или потеряли свои природные особенности. В городах же, где они питаются преимущественно на свалках, колонии пока остаются более стабильными.

Напомним, в лесах возле Киева заметили перелетнного черного коршуна, который обычно живет в Азии и Африке.