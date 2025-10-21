Почему Путин атакует объекты газодобычи: эксперт объяснил план Кремля

Газодобыча (иллюстративная фотография)

Реклама

Россия целенаправленно атакует объекты газодобычи, чтобы усугубить энергетический кризис в Украине и создать дополнительное давление на электросети.

Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук в эфире Киев24.

По словам Корольчука, эти удары являются частью «общей стратегии России». Она ориентирована на ослабление всей энергосистемы. Повреждение компрессорных станций и инфраструктуры газодобычи уменьшает объемы поставок газа, что имеет ряд негативных последствий.

Реклама

Эксперт подчеркнул, что дефицит газа вынуждает население переходить на электроотопление. Как следствие, потребление электроэнергии уже выросло на 20%. Юрий Корольчук отметил, что эта цепочка ударов, которая началась с подстанций, ТЭЦ и ГЭС, теперь включает газовую инфраструктуру.

«То, что касается газодобычи — это или дожимокомпрессорные станции… То есть без них мы будем добывать меньше газа. Это все ослабляет в целом энергосистему. Потому что даже сейчас меньше газа, значит люди будут использовать больше электроэнергии… Это приведет в любом случае к ограничению электроэнергии», — отметил эксперт.

Он добавил, что из-за этого Украина будет вынуждена закупать значительно большие объемы газа за границей. Если раньше дефицит оценивался в пределах миллиарда евро, то теперь он увеличился до 2 миллиардов евро. Хотя, по словам Корольчука, полностью уничтожить масштабную газовую инфраструктуру очень маловероятно. Эти удары все равно снижают способность системы функционировать, требуя постоянных дорогостоящих ремонтов.

Напомним, на фоне российских атак по энергообъектам Украина начала обсуждать с партнерами импорт газа. Однако для этого нужно достаточно средств.

Реклама

Также сообщалось, что аварийные бригады энергетиков не смогли начать работу по возобновлению электроснабжения в Черниговской области из-за непрерывного террора российских дронов.

Из-за российской атаки на энергосистему Чернигов и северная часть области остались без света и воды. В городе обесточены объекты водоканала.