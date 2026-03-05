Почему Путин до сих пор жив несмотря на возможности ГУР: эксперт раскрыл неочевидную причину

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Украинская разведка имеет технический потенциал для проведения операций по ликвидации высшего руководства РФ, однако физическое устранение Владимира Путина не входит в планы стратегических партнеров Украины. Мероприятие продолжает воспринимать российского диктатора как легитимное лицо.

Такое мнение высказал военный аналитик Дмитрий Снегирев для КИЕВ24.

Аналитик провел параллель с недавним уничтожением иранского лидера Али Хаменеи, которое стало возможным благодаря продолжительному слежению. По словам Снегирева, использование современных технологий и агентурной сети делает диктаторов уязвимыми даже в кажущиеся им безопасными моменты.

Реклама

Дмитрий Снегирев подчеркнул, что украинское разведывательное сообщество уже доказало свою эффективность, проводя успешные операции по ликвидации высокопоставленных военных чинов на территории агрессора. Однако вопрос о самом Путине лежит в политической плоскости и зависит от решений на самом высоком уровне.

«Подобные операции будут приняты на высшем должностном уровне. Но украинская сторона продемонстрировала — имеется в виду украинское разведобщество — эффективные операции на территории противника в моменте ликвидации высших военных чиновников армии страны-оккупанта. Технические возможности украинской стороны есть», — отметил аналитик.

По словам эксперта, западные партнеры пока не поддерживают сценарий радикального устранения главы Кремля.

«Путин является легитимным человеком в глазах Запада. Соответственно, его физическая ликвидация украинской стороной вряд ли входит в планы наших стратегических партнеров», — подытожил Снегирев.

Реклама

Напомним, убийство Америкой Хаменеи больно ударило по Путину, и теперь диктатор в панике, рано или поздно он станет следующим.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб во время мощной атаки США и Израиля на Тегеран. На объект, где находился аятолла, было сброшено 30 бомб.

В ночь на 1 марта иранское государственное телевидение подтвердило гибель Али Хаменеи во время ракетных ударов. В стране объявили 40-дневный общенациональный траур.