- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 977
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему Путин до сих пор жив несмотря на возможности ГУР: эксперт раскрыл неочевидную причину
Запад сдерживает ликвидацию Путина, несмотря на технические возможности украинской разведки,
Украинская разведка имеет технический потенциал для проведения операций по ликвидации высшего руководства РФ, однако физическое устранение Владимира Путина не входит в планы стратегических партнеров Украины. Мероприятие продолжает воспринимать российского диктатора как легитимное лицо.
Такое мнение высказал военный аналитик Дмитрий Снегирев для КИЕВ24.
Аналитик провел параллель с недавним уничтожением иранского лидера Али Хаменеи, которое стало возможным благодаря продолжительному слежению. По словам Снегирева, использование современных технологий и агентурной сети делает диктаторов уязвимыми даже в кажущиеся им безопасными моменты.
Дмитрий Снегирев подчеркнул, что украинское разведывательное сообщество уже доказало свою эффективность, проводя успешные операции по ликвидации высокопоставленных военных чинов на территории агрессора. Однако вопрос о самом Путине лежит в политической плоскости и зависит от решений на самом высоком уровне.
«Подобные операции будут приняты на высшем должностном уровне. Но украинская сторона продемонстрировала — имеется в виду украинское разведобщество — эффективные операции на территории противника в моменте ликвидации высших военных чиновников армии страны-оккупанта. Технические возможности украинской стороны есть», — отметил аналитик.
По словам эксперта, западные партнеры пока не поддерживают сценарий радикального устранения главы Кремля.
«Путин является легитимным человеком в глазах Запада. Соответственно, его физическая ликвидация украинской стороной вряд ли входит в планы наших стратегических партнеров», — подытожил Снегирев.
Напомним, убийство Америкой Хаменеи больно ударило по Путину, и теперь диктатор в панике, рано или поздно он станет следующим.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб во время мощной атаки США и Израиля на Тегеран. На объект, где находился аятолла, было сброшено 30 бомб.
В ночь на 1 марта иранское государственное телевидение подтвердило гибель Али Хаменеи во время ракетных ударов. В стране объявили 40-дневный общенациональный траур.