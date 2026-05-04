Почему Путин хочет перемирия на 9 мая: Жорин назвал истинную причину

Владимир Путин / © Associated Press

Предложение России о перемирии на 9 мая — лишь хитрость, чтобы спокойно провести парад в Москве и защитить его от украинских дронов. На самом деле враг просто боится атак, но выдает свой страх по желанию мира.

Об этом сообщил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

По словам Жорина, предложение прекращения огня на сакральную для российской идеологии дату аналогично предыдущим действиям Кремля, которые подавались как акты гуманизма.

«Предложение перемирия от РФ на 9 мая — такой же жест доброй воли, как и бегство российской армии из-под Киева», — отметил военный.

Он подчеркнул, что за этим предложением стоит исключительно ужас российского руководства перед срывом парада в столице РФ. Максим Жорин отметил, что для российских властей «День пабеды» остается важнейшим праздником, поэтому безопасность во время его празднования критическая.

«Увидеть украинские дроны на главной площади Москвы в такой день — это худший кошмар для русаков», — добавил он.

Военный провел параллель с событиями весны 2022 года, когда отступление российских войск из Киевской области после поражения было официально представлено Москвой в качестве «добровольного шага» для содействия переговорному процессу. По мнению Жорина, наблюдается идентичная попытка подмены понятий.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин решил объявить «перемирие» 8 и 9 мая. Впрочем, в то же время Кремль пригрозил гражданскому населению атакой по Киеву.

В российском ведомстве заявили, что вводят перемирие в честь 9 мая. Там также дерзко добавили, что ждут от Украины такого же ответного шага.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что Украина до сих пор не получала никакого официального обращения от России по поводу «модальности прекращения боевых действий», о чем заявили в Москве. В то же время , Киев объявляет режим тишины уже с 00:00 6 мая.

