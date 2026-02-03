Почему Путин именно сейчас устроил террор Украины: в ОП сделали заявление

Массированный обстрел Украины

Реклама

Массированная ракетная атака на украинскую энергосистему, совершенная врагом в период сильных морозов, является прямым доказательством отсутствия каких-либо негласных договоренностей о «тишине». Россия в очередной раз продемонстрировала свою террористическую сущность, сознательно выбрав для удара наиболее критический погодный момент.

Об этом в комментарии «24 Канала» заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

По словам советника главы ОП, последние события свидетельствуют о том, что разговоры о любом «энергетическом перемирии» безосновательны. Россияне использовали время относительного затишья не для поиска компромиссов, а для подготовки к более сокрушительным ударам.

Реклама

«Они говорят, что договорились; ведут разговоры о переговорах, а фактически тихонько накопили ресурсы, пока было потепление. Дальше все улетело именно в тот момент, когда на улице пиковая минусовая температура. Это еще раз подчеркивает, что Россия занимается геноцидом», — подчеркнул Подоляк.

Он подчеркнул, что от России не следует ожидать адекватного поведения, а единственным действенным языком остается давление — военное и экономическое.

Удар по репутации Трампа

Подоляк также обратил внимание на геополитический аспект атаки. По его словам, Соединенные Штаты активно перехватили инициативу в переговорном процессе, применяя как мягкую дипломатию, так и жесткие шаги по вытеснению РФ с рынков Латинской Америки и Ближнего Востока.

В частности, известно об обращении Дональда Трампа к российскому диктатору с призывом воздержаться от ударов по Украине во время сильных морозов. Однако Владимир Путин цинично проигнорировал эту просьбу.

Реклама

«В целом от этой ситуации страдает и репутация Дональда Трампа. У него были определенные ожидания от России. Но Путин снова всем пренебрег и продолжил заниматься терроризмом», — отметил советник ОП.

По мнению Подоляка, такие действия Кремля являются своеобразной местью за утрату влияния в других регионах мира.

«Как мне кажется, Путин накапливал образы из-за Венесуэлы, Кубы, Ирана, что Россию никто не воспринимает серьезно, и сейчас нанес такой удар по репутации Трампа», — подытожил Подоляк.

Напомним, в ночь на 3 февраля Россия совершила массированную ракетно-дроновую атаку по энергосистеме Украины, нанеся удары по ТЭЦ и ТЭС в разгар рекордных морозов до –25 °C. Под обстрелами оказались не менее восьми областей.

Реклама

По словам первого вице-премьер-министра — министра энергетики Дениса Шмыгаля, враг целенаправленно избивал по гражданским объектам, которые обеспечивали теплом жилые районы Киева, Харькова и Днепра, оставив без отопления сотни тысяч семей.

Для атаки РФ применила баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники. В результате ударов зафиксированы пожары и повреждения объектов критической инфраструктуры. В частности, в Винницкой области есть попадания по энергообъектам, обесточены около 50 населенных пунктов, продолжаются восстановительные работы.

Массированные удары понесла и Днепропетровская область: в Днепре и ряде общин возникли пожары, повреждены жилые дома, общежитие, предприятия и инфраструктура. По данным областных властей, обошлось без пострадавших.