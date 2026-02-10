Почему Путин не пойдет на мир: жесткая оценка от бывшего директора ЦРУ

Дэвид Петреус / © Associated Press

Бывший директор ЦРУ генерал армии США Дэвид Петреус заявил об отсутствии перспектив для прекращения огня или заключения приемлемого для Украины мирного соглашения в ближайшее время. Свою позицию он аргументировал неготовностью российской стороны к серьезным переговорам.

Об этом Петреус рассказал в интервью Радио Свобода.

Позиция по переговорному процессу

По словам экс-директора ЦРУ, несмотря на готовность Украины к определенным компромиссам, Россия продолжает выдвигать необоснованные требования. Петреус отметил, что украинская переговорная команда работала над соглашением, которое могло бы быть приемлемым для РФ, однако Кремль не проявляет гибкости.

«Я не дипломат, а старый солдат, и не могу предоставить какой-либо детализированный ответ, я просто не вижу пока условий, чтобы это произошло. Россияне предъявляют, по моему мнению, необоснованные требования. Они не готовы вести серьезные переговоры, как это делает Украина», — подчеркнул генерал.

Стратегические цели РФ и гарантии безопасности

Петреус подчеркнул, что требования России выходят за пределы территориальных претензий. По его мнению, Москва стремится лишить Украину суверенитета, сменить действующую власть на пророссийскую и провести демилитаризацию страны. Кроме того, Россия отказывается принимать гарантии безопасности для Украины, разработанные США и Европой.

Он также добавил, что хотел бы видеть «намного большее давление на Россию», поскольку не видит готовности Кремля согласиться на какие-либо рациональные условия.

Такую позицию Путина подтвердили в отчете Института изучения войны. Отмечается, что Кремль давно требует «демилитаризации» Украины, чтобы предотвратить возможность страны защищаться. РФ хочет диктовать не только количество войск в послевоенной украинской армии, но и оружие и оборудование в арсенале ВСУ.

Кроме этого Владимир Зеленский заявлял, что российская сторона продемонстрировала определенные изменения в риторике на переговорах с Украиной и США, но вряд ли можно ей доверять.