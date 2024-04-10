Почему Путин не приезжает на места терактов или наводнений в РФ: мнение оппозиционера

В российском Орске 5 апреля прорвало дамбу, из-за чего населенный пункт существенно затопило. Но Владимир Путин даже не приехал туда, потому что не хочет быть там, где есть реальные проблемы. Ему гораздо комфортнее избегать любых неудобств.

Об этом рассказал российский оппозиционер, писатель, публицист, общественный деятель Ростислав Мурзагулов.

Патологический трус

По словам Мурзагулова, когда произошел теракт в "Крокусе", кортеж Путина проезжал мимо торгового центра. Логично, что президент должен был находиться на месте этих страшных событий, но этого не произошло. Диктатором управляет страх.

"Он – патологический трус. Путин понимает, что рано или поздно люди поймут, что он во всем виноват. И это хорошо для него не закончится. Ему страшно ехать туда, где есть последствия разрушительной деятельности", – сказал Мурзагулов.

Оппозиционер акцентирует: Путину гораздо приятнее жить в вымышленном мире, где он "великий" и у него все хорошо. Однако проблема в том, что он труднодостижим.

"Ему приятнее жить в выдуманном мире. Здесь есть один недостаток. К нему достаточно тяжело пробраться, условно, какой-то группе из граждан Таджикистана", – резюмировал Ростислав Мурзагулов.

Ранее речь шла о том, что дипломатия не заставит Путина прекратить войну против Украины.

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