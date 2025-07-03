Почему Путин не захватил Харьков: Терехов назвал роковую ошибку диктатора

Терехов на месте вражеского удара / © Associated Press

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В 2022 году российские войска не смогли захватить Харьков не только из-за усилий армии, но благодаря невероятной поддержке самих жителей города. Главной ошибкой Кремля стало ложное предположение, что Харьков является пророссийским регионом.

Об этом в интервью «Украинской правде» сказал мэр Харькова Игорь Терехов.

«Угроза для Харькова в 2022 году была реальной, ведь россияне расположились вдоль кольцевой дороги, готовясь к штурму. Удержать город удалось благодаря единству харьковчан: к военкоматам выстраивались очереди, раздавали оружие — все от молодежи до пожилых людей объединились для защиты родного дома», — отметил Терехов.

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Он также подчеркнул, что Харьков никогда не был пророссийским городом, как считали в Кремле: «С 2014 года жители наблюдали события в Украине и понимали истинные намерения агрессора».

По его словам, Харьков никогда не стал бы частью так называемой Новороссии — этого удалось избежать как в 2014, так и в 2022 году благодаря мужеству его жителей.

Впрочем, он признает, что небольшая часть населения около 5–10% имела пророссийские настроения, но это не отражало общую позицию города.

Ранее политолог Вадим Денисенко заявил, что армия Российской Федерации сконцентрирует ракетные удары на пяти украинских городах Украины. Из-за массированных обстрелов Москва стремится деморализовать украинское общество.

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«Все, что мы видим сейчас, к сожалению, будет продолжаться. Один из ключевых факторов, на которые будут давить россияне, это обстрелы гражданских городов. Уже выбраны Сумы, Харьков, Запорожье, Киев, Одессу. Это пять городов, которые будут ключевыми для обстрелов со стороны РФ«, — подчеркнул Денисенко.

У России на сегодняшний день нет планов по захвату Харькова, заявил президент Владимир Путин в Китае. В апреле он угрожал создать «санитарную зону» на границе Харьковской и Белгородской областей.