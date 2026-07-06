Почему Путин так нагло лжет о захвате Константиновки — в ISW разоблачили намерения диктатора

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин провел «постановочную» встречу с военным руководством, на которой заявил о значительных российских успехах на фронте, в частности о якобы захвате Константиновки.

Об этом пишет в своем отчете американский Институт изучения войны (ISW).

"Кремль, похоже, проводит целенаправленную информационную кампанию, целью которой является привлечение внимания администрации президента США Дональда Трампа и западного информационного пространства к заявлениям о захвате Россией Константиновки в Донецкой области", - считают эксперты.

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Аналитики отмечают, что, по их данным, российские войска проникли в Константиновку, но не захватили ее, несмотря на заявления кремлевских чиновников.

В ISW добавили, что Кремль, вероятно, ожидал разговора российского лидера с президентом США ко Дню независимости Соединенных Штатов, «и сознательно организовал встречи между Путиным и несколькими российскими командирами».

«Путин, вероятно, преследовал цель использовать этот звонок, чтобы представить Трампу свои преувеличенные заявления о продвижении и убедить его, что Россия побеждает на поле боя», — считают эксперты.

«Представители Кремля регулярно преувеличивают тактические успехи российских войск и приводят ложные и сфабрикованные доказательства в рамках когнитивной войны, направленной на то, чтобы создать впечатление о разрушении украинской линии фронта — это скоординированная информационная кампания, целью которой является давление на Украину и ее партнеров, чтобы заставить их уступить требования России».

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Напомним, глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о якобы полном захвате Константиновки во время доклада российскому диктатору Владимиру Путину.

Генштаб ВСУ и Группировка войск на восток также опровергли заявления Путина. Украинские силы продолжают оборону Константиновки и наносят удары по врагу, который просачивается в город.

Президент Владимир Зеленский назвал слова о захвате Константиновки ложью.

Кроме того, по данным ВСУ, россияне врут, что до Запорожья им осталось всего 9 км. Эта информация не соответствует действительности.

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