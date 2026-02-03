Почему Путин ударил по Украине именно сейчас: Сибига дал четкий ответ

Глава МИД Андрей Сибига / © Associated Press

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал ночную комбинированную атаку РФ по энергетике и жилым домам доказательством того, что Кремль не учитывает никаких договоренностей, и призвал партнеров усилить санкционное давление и поддержку ПВО Украины.

Об этом Сибига сделал соответствующее сообщение в своем X.

Глава украинского внешнеполитического ведомства рассказал, что ночью 3 февраля Россия нанесла удары 450 беспилотниками и более 60 крылатыми ракетами, а также баллистике, прежде всего по энергетической инфраструктуре; пострадали также жилые дома.

«Путин дождался усиления морозов и накопил дроны и ракеты, чтобы продолжать геноцидальные удары против украинского народа. Ни ожидаемые дипломатические усилия в Абу-Даби на этой неделе, ни его обещания США не сдержали его от террора против обычных людей среди строжайшей зимы. Мы имеем дело с террористами, которых нужно принуждать остановиться», — подчеркнул глава МИД Украины.

Сибига отметил, что у партнеров есть инструменты влияния и их нужно использовать.

«Усиливайте украинскую ПВО и устойчивость энергетики. Усиливайте давление на Москву. Лишайте военную машину РФ доходов от продаж энергоресурсов и доступа к технологиям. Изолируйте русский режим. Останавливайте и конфискуйте нелегальные российские нефтяные танкеры», — призвал он.

«Путина следует избавить от иллюзий, что он сможет чего-то достичь своими бомбардировками, террором и агрессией», — добавил Сибига.

Напомним, Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС в рекордный мороз: без тепла в Украине сотни тысяч семей. Под ударом оказались восемь областей Украины, а главными целями стали объекты, обеспечивающие тепло Киев, Харьков и Днепр.