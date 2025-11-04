Почему Путин усилил ракетный террор по энергетике: Зеленский назвал неочевидную причину

Владимир Зеленский / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин усилил атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру из-за отсутствия каких-либо успехов на линии фронта.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Саммите ЕС по вопросам расширения Euronews.

По словам Владимира Зеленского, Путину «нечего продемонстрировать своему обществу», поскольку в течение 2025 года Вооруженные силы РФ потеряли на фронте более 360 тысяч военных погибшими или ранеными.

Зеленский подчеркнул, что не имея побед на поле боя, российский диктатор стремится распространить хаос в Украине и оставить граждан без нормальной жизни.

Отдельно президент выразил благодарность европейским странам, которые оказывают поддержку энергетическому сектору Украины и усиливают украинскую противовоздушную оборону.

Напомним, украинская энергосистема находится в критическом состоянии из-за постоянных российских атак. Враг пытается разбалансировать систему до состояния, когда она может перейти в так называемый «островной режим», что означает разделение единой энергосети на несколько отдельных частей. Это приведет к более масштабным и частым отключениям электроэнергии, а также может привести к проблемам отопления и газоснабжения зимой.

Нардеп Алексей Кучеренко объяснил, сколько массированных атак может выдержать Украина и как защитить энергетическую инфраструктуру от обстрелов РФ. По его словам, защита энергетической инфраструктуры, прежде всего, зависит от ПВО.

Ранее президент Владимир Зеленский на саммите расширения ЕС во вторник призвал Соединенные Штаты Америки быть открытыми к возможности предоставления Украине дальнобойного оружия, подчеркнув, что оно необходимо как фактор сдерживания агрессора.