Почему ПВО пока не сбивает российские ракеты С-400: объяснение эксперта

Пусковая установка С-400 / © Википедия/Corvax

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Российские ракеты, которые враг запускает из зенитно-ракетных комплексов С-400 по наземным целям в Украине, не сверхсложные цели. Но сбивать им силам ПВО пока не особо удается.

Почему так произошло, объяснил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан, передает «Киев 24».

По словам военного эксперта, украинское ПВО способно эффективно сбивать ракеты типа С-400. Однако для успешного отражения таких атак Воздушным силам требуется значительное количество дорогостоящего вооружения.

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«Они для ПВО не являются более сложными целями, однако нужно иметь достаточное количество ракет-перехватчиков», — подчеркнул Геннадий Хазан.

Он добавил, что единственная достаточно серьезная вещь, которая влияет на комплексы С-400, — это уничтожение пусковых установок до того, как они смогут совершить пуск.

«Сделать все для того, чтобы пусковые установки ближе, чем в трехстах километрах от города Киева, не появлялись. А любые появляющиеся комплексы либо минимум поражались, либо максимум были уничтожены», — говорит эксперт.

Хазан уточнил, что, несмотря на мобильность, комплексы С-400 требуют времени на развертывание и подготовку, поэтому их можно отслеживать с помощью разведки.

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«Специально обученные люди делают все для того и умеют отслеживать подобные вещи. Это дополнительный труд для разведки, использующий различные средства для выявления. Этот комплекс через три минуты не развернется. Он должен приехать, стать, подготовиться. Это время. Это не три минуты и не пять», — отметил эксперт.

Напомним, что в последнее время россияне все чаще используют С-400 для ударов по Киеву. Недавно в Брянщине уничтожили пусковую С-400, которую РФ могла использовать для ударов по Киеву.

Сегодня в Дарницком районе взрывотехники полиции Киева изъяли боевую часть и обломки ракеты ЗРК «С-400».

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