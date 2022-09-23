Почему пятеро освобожденных командиров "Азовстали" не могут вернуться из Турции домой – Подоляк ответил

Пятеро освобожденных из плена командиров "Азовстали" будут находиться под домашним арестом в Турции до конца войны.

Таково условие обмена военнопленными.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью DW.

"Это юридическая процедура экстракции. Это значит, что они освобождены, но будут по существу под домашним арестом, но с хорошими условиями до конца войны именно там, где предложит господин Эрдоган. Это условие обмена. Они могут общаться только с родственниками. Они в статусе экстрагированных, которые будут находиться без права возвращения на поле боя2, - сказал Подоляк.

Отметим, по словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, украинские командиры "Азовстали", освобожденные из российского плена — (Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волина", Святослав Паламарь "Калина", Денис Шлега и Олег Хоменко), будут проживать в Турции в частном доме.

Напомним, 21 сентября стало известно об обмене пленными на территории нескольких стран: Польши, Турции, Саудовской Аравии и границе между Украиной и РФ. 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука , а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

Читайте также: