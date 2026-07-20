Почему ракеты С-400 прилетают раньше тревоги: эксперт раскрыл причины

Российский ЗРК С-400 / © ТСН.ua

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Военный обозреватель Алексей Гетьман объяснил разницу между запусками российских ракет «Искандер» и С-400. Скорость ракет С-400 настолько высока, что сирена воздушной тревоги может включаться уже в момент падения.

Об этом участник российско-украинской войны рассказал в эфире «Новини.LIVE».

Гетьман объяснил, почему при запуске российских ракет «Искандер» воздушную тревогу в Украине объявляют заранее, тогда как в случае с ракетами С-400 предупреждение может произойти фактически в момент падения.

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По его словам, это связано с разной траекторией полета и скоростью этих ракет.

«Объяснение достаточно простое. Ибо „Искандер“ — это ракета, которая исключительно баллистическая, она поднимается вверх более чем на сотни километров и затем почти вертикально сверху атакует объект, на который она была направлена. Это занимает 7-8, до 10 минут. С-400 летит на относительно небольшой высоте, там километр может 10 максимум. И скорость этой ракеты примерно 2-2,5 километра в секунду. Здесь можно посчитать, что с расстояния, с которого они запускают, время подлета составляет где-то 2-3 минуты«, — объяснил эксперт.

Он отметил, что информацию о запусках ракет Украина получает благодаря космической разведке, сотрудничество с которой, в частности, происходит из США. Когда «Искандер» набирает высоту, его фиксируют спутники, после чего поступает информация о баллистической ракете как скоростной цели.

«Когда взлетит эта ракета, только через 20-30 секунд можно увидеть, что она стартанула. Потом 20-30 секунд — на реакцию, а это уже она пролетела более полу пути», — добавил Гетьман.

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Напомним, Россия чаще бьет по Украине ракетами С-400 как дешевой альтернативой «Искандерам», используя огромные запасы и возобновленное производство модифицированных боеприпасов. По словам авиаэксперта Валерия Романенко, эти ракеты сложнее перехватить из-за низкой траектории полета, способности маневрировать и близкого размещения пусковых установок к границе, что существенно сокращает время на реакцию ПВО и позволяет врагу экономить баллистику.

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