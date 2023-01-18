Почему разбился вертолет в Броварах: первые версии авиакатастрофы и мнения экспертов

Правоохранительные органы исследуют обстоятельства авиакатастрофы вертолета в Броварах Киевской области, на борту которого находились министр внутренних дел Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.

Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что сейчас рассматриваются "все возможные версии аварии". Досудебное расследование поручено следователям Службы безопасности Украины, в СБУ назвали основные версии.

ТСН.ua собрал официальные комментарии и мнения экспертов по поводу причин трагедии в Броварах.

Три версии от СБУ

Спикер Службы безопасности Украины Артем Дихтяренко сообщил на брифинге, что сейчас рассматриваются несколько версий трагедии.

"Среди них нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства. Сотрудники СБУ проводят комплекс технично-оперативных мероприятий, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали трагедии", — отметил Дихтяренко.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона рассказал, сколько времени может занять расследование причин аварии.

"Небо ошибок не прощает, как говорят летчики, но о причинах говорить рано, потому что есть несколько факторов, которые могут влиять и из-за которых может произойти катастрофа. Комиссия будет расследовать, и это не будет через 1-2 дня, потому что исследовать катастрофу определенное время должно пройти. Будет создана государственная комиссия, в которую войдут авиационные специалисты и исследуют причины произошедшего, какие факторы влияли на то, что вертолет, к сожалению, упал, нужно изучить, что именно произошло, радиообмен, техническое состояние вертолета. Это как минимум несколько недель будет продолжаться. Техническое исследование занимает определенное время", – отметил Игнат.

Спикер Воздушных сил также рассказал, что произошло падение вертолета ЕС225 Super Puma, который передавали Украине французские партнеры. Эти вертолеты иностранного производства были предназначены для ГСЧС и МВД, занимались различными специальными задачами.

70% авиакатастроф имеют одну причину – эксперт

Авиационный эксперт, менеджер авиарынка Богдан Долинце рассказал в комментарии ТСН.ua, что вертолет ЕС225 – относительно новый, и с точки зрения безопасности полетов к нему не должно быть вопросов. По его словам, 70% таких аварий происходят из-за человеческого фактора.

"Если говорить о конкретных моделях, которые есть в Украине – часть машин раньше была в использовании, но с точки зрения безопасности полетов это ни на что не влияет. Вертолеты, самолеты используются по 20, 30 лет. Есть случаи, когда самолеты используются даже 50 лет. Ключевым в этом для безопасной эксплуатации, в соответствии с регламентами, должны своевременно проводиться технические работы, технические проверки. Это гарантирует, что машина и ее системы соответствуют необходимому уровню безопасности полетов, заложенному заводом-производителем, поэтому с точки зрения безопасности полетов к машине вопросов как будто нет. Машина имеет европейский сертификат безопасности полетов, она используется в Японии, Канаде, вертолет прошел тестовые испытания в разных странах", — говорит авиаэксперт.

Долинце напомнил, что в любом вертолете обязательно есть так называемые черные ящики, которые будут исследованы.

"Если смотреть на причины авиакатастроф, то 2/3, 70% из них происходят из-за человеческого фактора. До 10% – технический сбой, остальные – или внешние условия, в том числе и погодные, и акты незаконного вмешательства ", – рассказал он.

Версия с "российским следом"

В аварии вертолета в Броварах можно увидеть характерный "почерк" спецслужб РФ. Такое мнение высказала российский политический аналитик Ольга Курносова в эксклюзивном комментарии ТСН.ua.

"Мне эта авария напомнила произошедшую в России аварию. На выборах 1996 года баллотировался в президенты генерал Лебедь. Это была довольно заметная фигура в российской политике, после чего он был губернатором. Его политический вес оставался достаточно серьезным. Он погиб в похожей катастрофе — его вертолет якобы зацепился за провода, упал и все разбились. Поскольку он был заметной политической фигурой, некоторые говорили о возможной диверсии и о том, что эта авария была подстроена", — рассказала Курносова.

Также аналитик напомнила о гибели в авиакатастрофе президента Польши Леха Качиньского:

"Все руководство Польши, включая президента, летело на траурную церемонию и самолет разбился во время захода на посадку. В настоящее время остается очень много версий, что это была диверсия, а не ошибка пилота".

На вопрос, кто мог стоять за крушением вертолета в Броварах, Курносова ответила:

"По моему мнению, это очевидно. По моему мнению, это выгодно Кремлю, потому что практически все руководство Министерства внутренних дел одномоментно погибает. Я не верю, что это может быть случайностью. 10% случайности оставляем, но мне кажется, что это слишком серьезно, чтобы быть случайностью".

По ее словам, "попытка выдать диверсию за ошибку пилота – почерк российских спецслужб".

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