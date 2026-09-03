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Почему реактивные дроны так тяжело сбить: зенитчик рассказал о вызове для ПВО
Реактивные «Шахеды» летят значительно выше и быстрее предыдущих версий беспилотников. Стрелец-зенитчик рассказал, какие силы привлекают для их уничтожения.
Поскольку новая российская тактика по запуску нескольких «Шахедов» уже почти неделю парализует работу городов и раздражает людей, в Украине срочно ищут разные решения, как сбивать реактивные дроны врага. Стрелец-зенитчик рассказал, в чем сложность сбития таких дронов и каков выход.
Об этом военный с позывным «Вирджиния» рассказал в эфире «Київ24».
Почему трудно сбить реактивный «Шахед»: мнение военного
Украинские силы обороны адаптируют свои подходы к ПВО из-за появления у врага новых модификаций беспилотников. Основная сложность в перехвате реактивных «Шахедов» заключается в их значительно более высоких показателях скорости и высоты полета по сравнению с предыдущими версиями.
Стрелец-зенитчик зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Олег «Вирджиния» говорит, что уже есть результаты сбивания таких дронов.
«Реактивный „Шахед“ идет очень высоко, и выявить его локационно лучше, легче, но достать его сложнее. А „Шахеды“, которые обычно летят ниже, их бывает даже сложнее выявить, но сбивать значительно проще», — объясняет военный.
Тем не менее украинские зенитные подразделения и авиация уже приспособились к изменению тактики врага и начали успешно ликвидировать новые цели.
«Вирджиния» пояснил, что реактивные дроны начинают сбивать пилоты дронов еще вблизи границы, также к сбитию присоединяется авиация.
Какую тактику придумали россияне
Напомним, россияне кардинально изменили тактику воздушных атак на украинские города, в частности, на Киев, начав запускать небольшие группы дронов с короткими интервалами.
Как заявил авиаэксперт Константин Криволап, это истощает ПВО и выбивает граждан из нормального ритма жизни из-за многочасовых тревог. Расчет врага заключается в постоянном психологическом давлении, чтобы из-за усталости и раздражения расшатать общество изнутри.
При возможности РФ производить до 3 тысяч реактивных дронов в месяц, им достаточно запускать по несколько единиц каждый час, чтобы парализовать работу и отдых украинцев.