Почему РЭБ на поездах не спасет от ударов РФ по железной дороге: объяснение военного

Сержант батальона беспилотных систем «Инквизиция» 59-й ОМБр Александр Карпюк / © ТСН

Россияне продолжают системно атаковать железнодорожную инфраструктуру, пытаясь разрушить логистику в Украине. Однако идея оборудовать каждый поезд средствами РЭБ является технически сложной и малоэффективной.

Об этом рассказал сержант батальона беспилотных систем "Инквизиция" 59-й ОМБр Александр Карпюк в эфире "КИЇВ24".

Почему РЭБ — это не панацея

По словам военного, РЭБ — это не «волшебная кнопка», а сложная система, работающая в комплексе. Чтобы заглушить современный дрон, нужно понимать, на каких частотах он работает и иметь соответствующее оборудование.

«Для того чтобы заглушить современные модули связи дрона… это нужно несколько машин. Это надо пост РЭР (радиоэлектронной разведки), который понимал бы, на какие частоты перепрыгивает этот модем, как он работает, какую помеху ставить», — пояснил Карпюк.

Только после анализа частот оператор может эффективно «подавить» вражеский беспилотник. Просто поставить генератор помех на крышу вагона — недостаточно.

«Нельзя подразделение средств РЭБ посадить на каждый поезд. Ну, просто их столько у нас не существует, к сожалению», — отметил военный.

Какой выход из ситуации

Карпюк отмечает, что вместо точечной защиты поездов нужно усиливать общую систему противовоздушной обороны и закрывать «дыры» в ней.

«Нам нужно лучше защищать линию, нам нужно закрывать те дыры, через которые они пролетают. Их нужно сбивать лучше. Над этим работают», — объяснил Александр Карпюк.

Цель врага — террор и уничтожение экономики

Военный подчеркнул, что удары по железной дороге и другой гражданской инфраструктуре преследуют не только военные цели.

«Они атакуют склады фармы с лекарствами… они атакуют госпитали. Их задача — это, во-первых, террор гражданского населения. Во-вторых, это уничтожение нашей экономики, не только военной», — резюмировал Александр Карпюк.

Напомним, российские войска начали целенаправленную кампанию по уничтожению логистической ветви «Киев-Ковель». Под ударом — поезда, депо и мосты, а управление дронами, вероятно, осуществляется с территории Беларуси.