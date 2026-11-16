Почему РФ бьет по тылу вместо фронта: эксперт объяснил причины смены тактики оккупантов

Российские оккупанты / © Getty Images

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Украинские военные продолжают удерживать инициативу на передовой, а российские захватчики в ближайшей перспективе не будут иметь ресурсов для создания ударной группировки, способной прорвать оборону.

Об этом военный эксперт Павел Нарожный, основатель БО «Реактивная почта», сказал в эфире Радио NV.

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Эксперт объяснил, можно ли говорить о перспективах какой-нибудь очередной наступательной кампании врага.

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«Теперь инициатива на поле боя за Украиной, и каких-то факторов, которые могли бы это изменить в ближайшее время, я не вижу. Возможно, какие-то новейшие технологии у них появятся, все может быть. Но в ближайшее время каких-либо факторов, которые это могли бы проделать, не существует», — считает он.

Нарожный отметил, что на фронте враг задействует огромные ресурсы. Недавно в сутки дуло уничтожено около 2500 россиян на передовой.

«Инициатива на поле боя у нас. И говорить о том, что они сейчас смогут на каком-то направлении сформировать какую-то ударную группировку, начать продвигаться — я такой перспективы не вижу. И это очень большой успех для нас», — подчеркнул он.

Враг, понимая, что ничего не выходит на поле боя, сосредоточился на уничтожении инфраструктуры в украинском тылу, на психологических операциях и давлении на население, пояснил эксперт.

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«Мы понимаем, что многие города в Украине сидят по 12-20 часов без света, в некоторых городах могут быть проблемы с водой и другие проблемы, но самое главное, что продвижения у врага на фронте нет. Всю эту инфраструктуру абсолютно реально отстроить, и довольно быстро при финансировании. И враг пытается пробить тыл, в первую очередь, не имея инициативы на фронте», — сказал Нарожный.

Ранее мы писали о том, что конфиденциальные данные Федеральной службы государственной статистики РФ, полученные хакерами, свидетельствуют, что с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли около 400 тысяч российских военных.

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