Почему РФ изменила тактику и бьет по жилым домам: авиаэксперт поразил объяснением

Атака на Киев 2 июля

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Россия перенесла свои атаки с предприятий на жилые дома, потому что страна-агрессорка «выдыхается» и ей нужны жертвы среди мирного населения для устрашения.

Об этом авиационный эксперт Валерий Романенко сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

«Они пускают все из колес. Да, Россия выдыхается. Четко можно видеть убывание интенсивности их ударов. Они заменяют мощь своих ударов перенаправлением на увеличение числа жертв среди мирного населения. Они больше перенаправляют свои удары. Если раньше это были индустриальные предприятия, то сейчас жилые кварталы», — пояснил он.

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По его информации, статистические данные последних трех массированных атак в период со 2 июня по 2 июля не свидетельствуют о том, что Россия накопила значительное количество ракет.

Главная цель удара — Киев

По его словам, новая атака на Киев была более мощной по сравнению с предыдущими атаками, совершенными в ночь на 15 июня и в ночь на 2 июня. Главной целью удара остается столица.

«А куда еще им бить? Мы же по Москве бьем. У них, значит, столично-центрическая ориентация. Они считают, что если они нанесут удар по Киеву, то это повлияет на что-то», — добавил эксперт.

По его мнению, в другие города им труднее добираться.

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«А так они считают, что все центры управления, большинство индустриальных предприятий, все это в Киеве. Кроме того, они считают, что, как и в Москве, мнение киевлян самое важное. Но нет такого», — считает он.

Атака на Киев — последние новости

В результате массированного удара РФ по Киеву ночью 2 июля резко возросло число жертв. По последним данным спасателей, по состоянию на 11:50 известно о 17 погибших. А более 90 человек получили ранения разных степеней тяжести.

В Киеве завтра, 3 июля, объявлен Днем траура в память о жертвах самой массированной атаки России. В городе будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях и запрещены развлекательные мероприятия.

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