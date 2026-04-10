Почему РФ начала войну против Telegram: Зеленский озвучил два сценария Путина

Зеленский раскрыл план Кремля по зачистке соцсетей

Реклама

Президент Владимир Зеленский предполагает, что Россия может закрыть Telegram и другие западные соцсети, чтобы создать условия для принятия непопулярных решений.

Об этом глава государства заявил в беседе с журналистами, передает ТСН.ua.

По его мнению, это два противоположных решения — либо мирное соглашение, непопулярное в некоторых ультраправых кругах РФ, либо наоборот — экскалация и новая волна открытой мобилизации в России.

Реклама

«Какие могут быть непопулярные решения? Возможно, это окончание войны в том или ином формате. Или наоборот — эскалация войны. Тогда это еще большая у них мобилизация. Это люди из Москвы и Санкт-Петербурга на фронт — и трупы обратно в Москву и в Санкт-Петербург. То есть, большие города, которые он раньше старался обходить мобилизацией, он больше не обойдет. Это может быть одна из версий», — говорит Зеленский.

Другая версия, по мнению Зеленского, — Кремль может готовить почву для прекращения боевых действий в том или ином формате. Это решение вызовет сопротивление у радикально настроенной части россиян, которых сама пропаганда «накручивала» в течение последних лет.

«Они (российские пропагандисты — Ред.) своей пропагандой раскатали радикально настроенную часть общества. Этот процент у них достаточно высокий. Я думаю где-то 20-25 процентов. По моему мнению, эти люди точно не готовы заканчивать войну. Еще есть у них часть общества, которая плохо среагирует на эскалацию. По моему мнению, это два основных сценария, но, конечно, могут быть другие мотивации. И скоро мы увидим, какой из сценариев избрал Путин», — подытожил президент.

Ранее Владимир Зеленский предупредил, что весна-лето 2026 будут ключевыми и чрезвычайно сложными для Украины — как на фронте, так и на дипломатической арене.