Почему РФ наносит массированные удары по гражданским объектам Украины: в британской разведке ответили

Россия потерпела неудачи на поле боя с августа, поэтому проявляет все большую готовность наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Россия наносит массированные обстрелы по гражданским объектам, чтобы компенсировать неудачи на фронте и вывести из строя энергетическую систему Украины

Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Twitter.

Британская разведка отмечает, что с 10 октября Россия сохраняет интенсивный темп ударов по объектам на всей территории Украины. Армия РФ обстреливает Украину крылатыми ракетами, переоснащенными на класс "земля-земля" ракетами противовоздушной обороны и предоставленными Ираном дронами-камикадзе Shahed-136.

"Вполне вероятно, что основной целью этих атак является нанесение масштабного ущерба энергораспределительной сети Украины. Поскольку Россия потерпела неудачи на поле боя с августа, она проявляет все большую готовность наносить удары по гражданской инфраструктуре в дополнение к украинским военным целям", — отметили в разведке Великобритании.

Массированные удары по Украине

С 10 октября РФ продолжает наносить массированные удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам Украины. Российские войска 18 октября продолжили обстрелы Украины.

В частности утром 18 октября армия РФ запустила по Харькову из российского Белгорода 8 ракет.

Также утром во время объявленной воздушной тревоги взрывы прогремели в Днепре.

Кроме этого оккупанты утром ударили по Житомиру. Город оказался без электроэнергии. Кроме того, нет водоснабжения.

Также Россия ударила, по предварительным данным, тремя ракетами по Киеву. Ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Деснянском районе столицы.

Читайте также: