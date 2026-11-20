Крымский мост 19 ноября

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Россия пока не способна полноценно восстановить поврежденный Крымский мост из-за утраты доступа к необходимым технологиям, международных санкций и неблагоприятных погодных условий. В то же время, перед оккупантами встала еще более острая проблема — разблокирование морского прохода между Азовским и Черным морями.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона «Єдині новини».

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По словам Плетенчука, российская сторона с первого дня приступила к обследованию объекта с привлечением судов обеспечения, однако они способны лишь проводить исследования, а не выполнять ремонтные работы.

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Главные причины, почему РФ не может восстановить мост

Утрата технологий и страх подрядчиков

Россия больше не имеет тех технических возможностей, которыми владела полномасштабное вторжение. Иностранные компании, которые раньше решались помогать в строительстве, со временем столкнулись с серьезными проблемами в собственных странах.

Санкционное давление

Крымский мост является подсанкционным объектом, поэтому любое сотрудничество или работы вокруг него влекут неизбежные финансовые и юридические последствия.

Погодные условия

Сезонные факторы в акватории существенно усложняют проведение любых технических работ.

Плетенчук также отметил, что перед оккупантами стоит вопрос расстановки приоритетов: как уволить Керченско-Еникальский канал, чтобы возобновить судоходство между Азовским и Черным морями. По мнению спикера ВМС, отсутствие возможности морского перехода между двумя морями может оказаться для РФ даже большей проблемой, чем нарушение прямой сухопутной логистики в Крым.

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Атака на Крымский мост — последние новости

Напомним, в ночь на 19 ноября в районе Крымского моста снова прогремели мощные взрывы, после чего оккупационные власти полностью перекрыли движение, а в Генштабе ВСУ намекнули, что переправа окончательно потеряла статус самой длинной в Европе.

Ранее мы писали, что мощный удар по Керченскому мосту нанесли береговые ракетные комплексы «Нептун», повредив железнодорожное полотно переправы.

Президент Владимир Зеленский назвал атаку легитимным ответом на российские удары по украинским мостам, железной дороги и другой инфраструктуре.

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