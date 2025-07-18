Почему РФ не обстреливала Киев во время визита Кита Келлога: объяснение Игната

Юрий Игнат / © АрмияInform

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Визит американского генерала Кита Келлога в Киев совпал с прекращением массированных российских атак. Значительно уменьшилась интенсивность обстрелов, в том числе дроновых атак.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В то же время, он отметил, что Киев остается среди приоритетных целей оккупантов.

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«У врага есть определенные приоритетные объекты, которые он хочет всегда поразить. И столица Украины — один из самых приоритетных в их задаче городов, где есть объекты, представляющие их интерес. Поэтому можно предположения разные делать», — сказал Игнат.

Напомним, 14 июля в Киев прибыл спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что армия РФ не наносила массированных ударов по стране, когда представитель Трампа находился здесь.

«Генерал Келлог прибыл в Украину, и две ночи подряд не было массированных бомбардировок… Даже люди уже шутят по этому поводу, говорят, что надо дать генералу Келлогу украинский паспорт и оставить его здесь, а американцам стоит чаще приезжать к нам, потому что тогда Россия будет меньше бомбить», — сказал президент в интервью Newsmax.

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