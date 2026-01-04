- Дата публикации
-
- Украина
- 306
- 1 мин
Почему РФ так отчаянно пытается захватить Купянск: объяснение эксперта
По словам эксперта, контроль над Купянском является важным для обеспечения армии РФ.
Купянск для россиян — это, прежде всего, важнейший логистический узел и поэтому враг так яростно бьется за город.
Такое мнение высказал военный обозреватель Александр Шульман в комментарии«Киев 24».
Он напомнил, что российские командования уже трижды докладывали Путину о взятии города, но каждый раз что-то шло «не так».
«Сейчас продолжается зачистка центра Купянска от прорвавшихся остатков групп, а в окрестностях наши военные успешно проводят зачистку от оккупантов», — подчеркнул военный обозреватель.
Шульман напомнил, что станция Купянск-Узловой — это ключевой логистический хаб. Захват города позволил бы врагу существенно облегчить поставки боеприпасов и топлива по железной дороге, что критически для их наступления.
Ранее Сергей «Флэш» Бескрестнов рассказал, как РФ с воздуха пытается стереть позиции ВСУ в Купянске.
Напомним, российский диктатор Путин уже утверждал, что оккупанты полностью захватили Купянск и Волчанск на Харьковщине. Однако 12 декабря в город прибыл Зеленский, записавший оттуда видеообращение как доказательство того, что враг не оккупировал Купянск.