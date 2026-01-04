Почему РФ так отчаянно пытается захватить Купянск: объяснение эксперта

Разрушенный Купянск

Купянск для россиян — это, прежде всего, важнейший логистический узел и поэтому враг так яростно бьется за город.

Такое мнение высказал военный обозреватель Александр Шульман в комментарии«Киев 24».

Он напомнил, что российские командования уже трижды докладывали Путину о взятии города, но каждый раз что-то шло «не так».

«Сейчас продолжается зачистка центра Купянска от прорвавшихся остатков групп, а в окрестностях наши военные успешно проводят зачистку от оккупантов», — подчеркнул военный обозреватель.

Шульман напомнил, что станция Купянск-Узловой — это ключевой логистический хаб. Захват города позволил бы врагу существенно облегчить поставки боеприпасов и топлива по железной дороге, что критически для их наступления.

Ранее Сергей «Флэш» Бескрестнов рассказал, как РФ с воздуха пытается стереть позиции ВСУ в Купянске.

Напомним, российский диктатор Путин уже утверждал, что оккупанты полностью захватили Купянск и Волчанск на Харьковщине. Однако 12 декабря в город прибыл Зеленский, записавший оттуда видеообращение как доказательство того, что враг не оккупировал Купянск.