Почему РФ усилила атаки дронами-камикадзе: военный эксперт указал на интересную деталь

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко связал усиление российских атак дронами по Украине с прилетом в Москву иранского военно-транспортного Ил-76ТД.

Об этом Коваленко написал на своей странице в телеграмм-канале.

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"Так бывает. В воскресенье утром (18 июня – ред.) в Москву прибывает иранский военно-транспортный Ил-76ТД, а в ночь на вторник (20 июня – ред.) по Украине осуществляется массовый налет дронов-камикадзе Shahed-136 в количестве 35 ед. Последний такой налет осуществлялся 10 июня и также 35 шахедами", — отметил он.

По его словам, Россия наращивает процесс поставки дронов-камикадзе из Ирана.

"В Россию продолжают курсировать иранские транспортники. Например, только в мае, от 24 до 31 было 7 рейсов "Тегеран-Москва" ВВС Ирана, а 17 июня в Тегеран даже прибыл Ил-76 вкс РФ", — подчеркнул эксперт.

Массированная атака РФ 20 июня

Напомним, российские оккупанты устроили массированную атаку по Украине в ночь на 20 июня, они использовали дроны-камикадзе Shahed и ракеты. Во время тревоги в Киеве, Запорожье и Львове раздались взрывы.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, российские оккупанты во время ночной атаки запустили по Украине 30 дронов Shahed, 28 из которых удалось сбить силам ПВО. Впоследствии в Воздушных силах уточнили, что оккупанты нанесли удары дронами Shahed по военным и инфраструктурным объектам Украины. Были уничтожены 32 из выпущенных 35 БПЛА.

ТСН.ua собрал все, что известно о ночной атаке.

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