ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
703
Время на прочтение
2 мин

Почему РФ усилила атаки на запад Украины: эксперт назвал основные причины

Западные области Украины остаются стратегически важными для обороны всей страны, поскольку именно по ним проходят ключевые транспортные узлы, ремонтные базы и хабы для накопления материально-технической помощи от партнеров.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Почему РФ усилила удары по западу Украины: анализ военного эксперта

Почему РФ усилила удары по мероприятию Украины: анализ военного эксперта

В последние недели российские оккупанты заметно активизировали комбинированные воздушные атаки по западным регионам Украины.

С чем это связано, объяснил военно-политический эксперт Александр Мусиенко, передает «РБК-Украина».

По его словам, основными целями врага во время последних обстрелов становятся:

  • Транспортная и железнодорожная инфраструктура — для усложнения перебрасывания резервов и военной техники;

  • Энергетические объекты с целью подрыва энергетической устойчивости региона перед зимним периодом;

  • Большие терминалы, склады и промышленные предприятия;

«Следовательно, мы можем делать вывод, что атаки врага направлены на то, чтобы максимально истощать экономический потенциал нашего государства и наносить максимальный ущерб для нашей экономики», — сказал эксперт.

Однако Мусиенко отмечает, что враг преследует и другие цели.

«Кроме того, это, конечно, террор, это разрушение и попытка деморализовать украинский тыл», — добавил он.

Какая часть российских атак приходится на запад Украины

«Если мы посмотрим, то все же наибольшая доля ударов — две трети, ориентировочно, приходится на регионы центральные, восточные, южные, северные. То есть примерно одна треть — это атаки на запад», — уточнил Мусиенко.

Проблемы с ПВО

Кроме того, враг пытается выявить и истощить средства противовоздушной обороны, расчищая путь для последующих массированных атак. Ведь у ВСУ нет возможности на 100% сбивать все средства воздушного нападения.

«У нас улучшился коэффициент, несколько возросло количество сбитых реактивных „Шахедов“, но все равно 20-25% ориентировочно либо попадают, либо наносят удары, либо падают обломки. Гарантировать, что мы на 100% будем все сбивать, и ничего не будет прорываться на запад Украины, мы просто не можем, потому что по состоянию на данный момент в той ситуации, в которой мы являемся, объективно нам просто не хватает средств», — рассказал аналитик.

Напомним, что сегодня, 13 октября, Россия атаковала университет в Ровно. Что известно об этой атаке и последствиях — читайте в материале ТСН.ua.

11 октября реактивные дроны долетели до Ивано-Франковска. Тогда в результате удара погибли три человека.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie