Почему РФ усилила атаки на запад Украины: эксперт назвал основные причины

Почему РФ усилила удары по мероприятию Украины: анализ военного эксперта

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В последние недели российские оккупанты заметно активизировали комбинированные воздушные атаки по западным регионам Украины.

С чем это связано, объяснил военно-политический эксперт Александр Мусиенко, передает «РБК-Украина».

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По его словам, основными целями врага во время последних обстрелов становятся:

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Транспортная и железнодорожная инфраструктура — для усложнения перебрасывания резервов и военной техники;

Энергетические объекты с целью подрыва энергетической устойчивости региона перед зимним периодом;

Большие терминалы, склады и промышленные предприятия;

«Следовательно, мы можем делать вывод, что атаки врага направлены на то, чтобы максимально истощать экономический потенциал нашего государства и наносить максимальный ущерб для нашей экономики», — сказал эксперт.

Однако Мусиенко отмечает, что враг преследует и другие цели.

«Кроме того, это, конечно, террор, это разрушение и попытка деморализовать украинский тыл», — добавил он.

Какая часть российских атак приходится на запад Украины

«Если мы посмотрим, то все же наибольшая доля ударов — две трети, ориентировочно, приходится на регионы центральные, восточные, южные, северные. То есть примерно одна треть — это атаки на запад», — уточнил Мусиенко.

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Проблемы с ПВО

Кроме того, враг пытается выявить и истощить средства противовоздушной обороны, расчищая путь для последующих массированных атак. Ведь у ВСУ нет возможности на 100% сбивать все средства воздушного нападения.

«У нас улучшился коэффициент, несколько возросло количество сбитых реактивных „Шахедов“, но все равно 20-25% ориентировочно либо попадают, либо наносят удары, либо падают обломки. Гарантировать, что мы на 100% будем все сбивать, и ничего не будет прорываться на запад Украины, мы просто не можем, потому что по состоянию на данный момент в той ситуации, в которой мы являемся, объективно нам просто не хватает средств», — рассказал аналитик.

Напомним, что сегодня, 13 октября, Россия атаковала университет в Ровно. Что известно об этой атаке и последствиях — читайте в материале ТСН.ua.

11 октября реактивные дроны долетели до Ивано-Франковска. Тогда в результате удара погибли три человека.

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