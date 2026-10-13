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Почему РФ усилила атаки на запад Украины: эксперт назвал основные причины
Западные области Украины остаются стратегически важными для обороны всей страны, поскольку именно по ним проходят ключевые транспортные узлы, ремонтные базы и хабы для накопления материально-технической помощи от партнеров.
В последние недели российские оккупанты заметно активизировали комбинированные воздушные атаки по западным регионам Украины.
С чем это связано, объяснил военно-политический эксперт Александр Мусиенко, передает «РБК-Украина».
По его словам, основными целями врага во время последних обстрелов становятся:
Транспортная и железнодорожная инфраструктура — для усложнения перебрасывания резервов и военной техники;
Энергетические объекты с целью подрыва энергетической устойчивости региона перед зимним периодом;
Большие терминалы, склады и промышленные предприятия;
«Следовательно, мы можем делать вывод, что атаки врага направлены на то, чтобы максимально истощать экономический потенциал нашего государства и наносить максимальный ущерб для нашей экономики», — сказал эксперт.
Однако Мусиенко отмечает, что враг преследует и другие цели.
«Кроме того, это, конечно, террор, это разрушение и попытка деморализовать украинский тыл», — добавил он.
Какая часть российских атак приходится на запад Украины
«Если мы посмотрим, то все же наибольшая доля ударов — две трети, ориентировочно, приходится на регионы центральные, восточные, южные, северные. То есть примерно одна треть — это атаки на запад», — уточнил Мусиенко.
Проблемы с ПВО
Кроме того, враг пытается выявить и истощить средства противовоздушной обороны, расчищая путь для последующих массированных атак. Ведь у ВСУ нет возможности на 100% сбивать все средства воздушного нападения.
«У нас улучшился коэффициент, несколько возросло количество сбитых реактивных „Шахедов“, но все равно 20-25% ориентировочно либо попадают, либо наносят удары, либо падают обломки. Гарантировать, что мы на 100% будем все сбивать, и ничего не будет прорываться на запад Украины, мы просто не можем, потому что по состоянию на данный момент в той ситуации, в которой мы являемся, объективно нам просто не хватает средств», — рассказал аналитик.
Напомним, что сегодня, 13 октября, Россия атаковала университет в Ровно. Что известно об этой атаке и последствиях — читайте в материале ТСН.ua.
11 октября реактивные дроны долетели до Ивано-Франковска. Тогда в результате удара погибли три человека.